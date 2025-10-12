聲秀｜吳業坤自嘲小氣轉軚幫女神Jenny 甄敏芳 隔空擁抱勁怕醜？
廣告
最新一集歌唱選秀節目《聲秀》戰況激烈，吳業坤而吳業坤則自爆因「小氣」轉軚幫助女神甄敏芳，更上演怕醜隔空擁抱一幕。究竟坤哥所指的「小氣」事件是甚麼？
吳業坤自爆小氣轉軚助陣甄敏芳
另一焦點落在蘇永康組的大熱選手甄敏芳（Jenny）與吳業坤（坤哥）的合唱。二人深情獻唱《原來只因深愛著》，身穿露背長裙的Jenny仙氣十足，與坤哥的溫暖聲線擦出火花。不過，最搞笑的環節發生在訪問期間，主持陳懿德取笑坤哥之前曾義氣指導胡鴻鈞組的學員，坤哥聞言即自嘲：「上次都係有緣經過架啫，但我見到佢哋都冇多謝我，我就離開咗，我好小氣架！」胡鴻鈞聞言即笑著解圍：「咁咪造就你今次咯（同靚女合唱），用心良苦呀，我特登咁鋪排架！」令坤哥哭笑不得。演唱完畢後，坤哥更與Jenny來個「隔空擁抱」，表現得相當害羞，場面有趣。
甄敏芳獲讚大膽有Feel 5位學員跌入危險區
甄敏芳的表現同樣獲得評審肯定，歌曲監製之一的周錫漢（Randy）大讚她進步非常明顯：「唱歌有進步，非常明顯，我想畀其他學員知道嘅就係，你 take risk 你就有 reward 囉，呢個係一個幾有勇氣嘅 Move。」舒文亦表示：「Jenny比上次大膽咗、有feel咗。」隨著比賽進入白熱化階段，今集將有5位學員落入危險區，最終由5位主評判及10位KOL組成的評審團投票，淘汰票數最低的3位學員，競爭相當殘酷。其他組合的演出亦相當精彩，包括馮熙燮與JW王灝兒的《逃生門》、張津銘與莊錠欣的《我的回憶不是我的》等。
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：
- 馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》
- 蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》
- 張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》
- 甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》
- 林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》
- 司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》。
- 今集五位評審（排名不分先後）繼續是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）會進行評分。
《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：
今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。
上集的演出回顧：
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期