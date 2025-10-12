聲秀｜吳業坤自嘲小氣轉軚幫女神Jenny 甄敏芳 隔空擁抱勁怕醜？

最新一集歌唱選秀節目《聲秀》戰況激烈，吳業坤而吳業坤則自爆因「小氣」轉軚幫助女神甄敏芳，更上演怕醜隔空擁抱一幕。究竟坤哥所指的「小氣」事件是甚麼？

吳業坤自爆小氣轉軚助陣甄敏芳

另一焦點落在蘇永康組的大熱選手甄敏芳（Jenny）與吳業坤（坤哥）的合唱。二人深情獻唱《原來只因深愛著》，身穿露背長裙的Jenny仙氣十足，與坤哥的溫暖聲線擦出火花。不過，最搞笑的環節發生在訪問期間，主持陳懿德取笑坤哥之前曾義氣指導胡鴻鈞組的學員，坤哥聞言即自嘲：「上次都係有緣經過架啫，但我見到佢哋都冇多謝我，我就離開咗，我好小氣架！」胡鴻鈞聞言即笑著解圍：「咁咪造就你今次咯（同靚女合唱），用心良苦呀，我特登咁鋪排架！」令坤哥哭笑不得。演唱完畢後，坤哥更與Jenny來個「隔空擁抱」，表現得相當害羞，場面有趣。

吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳獲讚大膽有Feel 5位學員跌入危險區

甄敏芳的表現同樣獲得評審肯定，歌曲監製之一的周錫漢（Randy）大讚她進步非常明顯：「唱歌有進步，非常明顯，我想畀其他學員知道嘅就係，你 take risk 你就有 reward 囉，呢個係一個幾有勇氣嘅 Move。」舒文亦表示：「Jenny比上次大膽咗、有feel咗。」隨著比賽進入白熱化階段，今集將有5位學員落入危險區，最終由5位主評判及10位KOL組成的評審團投票，淘汰票數最低的3位學員，競爭相當殘酷。其他組合的演出亦相當精彩，包括馮熙燮與JW王灝兒的《逃生門》、張津銘與莊錠欣的《我的回憶不是我的》等。

吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：

《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：

今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。

上集的演出回顧：

吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
吳業坤 甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

