32歲吳業坤IG突然宣布婚訊：現在的我好幸福 網民發現疑似吳太真面目

早前由無綫過檔邵氏的坤哥吳業坤近日鮮有亮相電視機，最後一次見街的劇集已經是2022年2月尾播畢的《青春本我》。近日他不時就在個人IG分享身處日本的照片，在5月7日晚深夜，更突然在IG宣布「小弟結婚了」！