32歲吳業坤IG突然宣布婚訊：現在的我好幸福 網民發現疑似吳太真面目
吳業坤：現在的我好幸福
近日身處日本的吳業坤較少公開露面，剛剛過了32歲生日的他在5月7日晚深夜突然在IG公布婚訊：
想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了。感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁。唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要畀佢照顧番。但往後嘅日子，我會努力去守護。現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容。接下來都請繼續多多指教。
相片只見另一半的背影，亦沒有標註任何人，而此Post一出，不少網友都大感驚訝，好友朱晨麗、胡鴻鈞亦留言恭喜！由於近日坤哥身處日本，加上去年他突然請咗半年假去日本Working Holiday，不少網民都推測坤哥的另一半是日本人。
吳業坤太太係年輕日本女子
據消息指，吳業坤太太是日本人，年約廿多歲，坤哥在婚前已留在日本多月，預計下星期會返香港。而有報道指，坤哥在近年工作並不太開心，而且感到被忽視，唯在日本女友身邊令佢個人開心返，所以才有結婚的打算，傳聞指二人前年已經在屯門置業築愛巢。坤哥透過經理人公司回覆傳媒表示，「小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發」，並希望日本妻子可以低調地做坤哥背後的吳太。
網民疑似搵到坤哥老婆
由於事出突然，而且坤哥又刻意隱瞞日本太太的身份，有網友就展開地毯式搜索，更加發現疑似坤哥老婆的真身！據該名網友的一翻對比之下，不少人都堅信找對人了。根據網友提供的資料，坤哥老婆原來都是日本演員，名叫濱口愛子，現時27歲。日前日本傳媒亦曾有報道她嫁給「香港歌手」的消息，其維基的資料亦有顯示。而且濱口愛子的社交網站包括Twitter和IG原本亦貼有遮上男方上的結婚相，被網民發現後便改為「私人帳戶」不供瀏覽。吳業坤的「秘密」似乎只維持了短短兩小時。
坤哥約滿秘密轉會
過去一年坤哥經常向外放風表示自己即將約滿無綫，動作多多，無非都是想探路，不過形象一般，演戲又麻麻的他又可以去得邊？原來坤哥在2022年三月左右已轉投邵氏兄弟旗下，在邵氏的官網發現他的Profile。
疊埋心水做演員
加盟無綫十年拎埋「10年金牌」的坤哥，早前靜雞雞離巢，轉投邵氏兄弟，據知坤哥一直想約滿後向外闖，不過現時香港社會經濟與形勢都向下滑，他最想合作的ViuTV又冇意思簽他，坤哥被視為樂易玲愛將，約滿前亦承認與樂小姐有接觸，前路茫茫，坤哥別無他選，只好入邵氏。此外，亦有傳坤哥與唱片Sunny Idea和平分手，未來打算專注劇集發展。
坤哥被指想轉台
坤哥吳業坤之前放半年「風流假」去日本Working Holiday，返港後與193的互動隨即惹來不少揣測，去年在《Mean Talk》內被主持江美儀及阿Bob大逼供，坤哥對住個鏡頭口窒窒話自己冇諗過轉台，不就強調兩次就快完約，但就完全冇提及會續約。
對錯鏡頭發誓
被江美儀追問下，坤哥話自己冇轉台之意，不過在場眾人都唔多信，坤哥被迫對鏡頭發誓，瞪大對眼扮誠懇，不過就連鏡頭都望錯，要身旁的謝東閔提水，之後坤哥仲話自己冇機心，被江美儀指他扮豬食老虎，說話唔可信。
承認被樂小姐約見
至於傳聞中的被公司照肺，坤哥直認早前曾被樂小姐及經理人召見，不過就是外出食飯飲紅酒，坤哥仲話公司唔會咁小器，只係想了解發生咩事，餐飯仲係樂小姐搶住埋單，之後他再主動提及就快約滿，可見他離開無綫的機會甚高。
坤哥在《Mean Talk》大講約滿離巢問題
有傳與193私交令公司不滿
有指坤哥去日本半年已令無綫有微言，返港後他要還工作債，本來首要任務是拍無綫劇，但有消息指其角色突然「冇下文」，加上早前孖住喪挑機無綫的ViuTV藝人193攬頭攬頸，因而得罪高層，最終被飛出新劇。
坤哥等了又等
坤哥前年連頒獎禮都缺席，為去日本連同隔離期間停工達半年時間，返港後除趕錄幾首新歌，以平息唱片公司高層的「怒火」外，本來亦要投入與港姐陳曉華及陳敏之等合作的ICAC新劇，被安排飾演廉署調查員的他，遲遲未收到入劇組的通知，原來已悄悄被飛。
聲稱全力做奧運
據知新劇舉行的造型記者會，坤哥並不在名單上，他解釋因為會去做奧運節目，兩個只能活一個，所以拍唔到劇，又強調沒得罪高層，否認遭「雪藏」，稱身為藝人又剛回港重投崗位，當然希望接到不同工作。被放入雪櫃的消息傳出後，坤哥在社交網上載當晚的氣溫圖表示29度開唔開冷氣好，有網民覺得他似有暗喻抵死回應。
暗寸公司安排四、五線角色
否認被雪的坤哥被問可感到在無綫機會少？他表示感激娘家給予機會：「我簽咗其他唱片公司，只係『嫁』咗出去啫！係未去到男主角地位，但都拍好重戲份嘅劇，亦唱過主題曲，好似拍咗成年《愛．回家》，做過『男四、五』角色，令到唔同年齡層嘅觀眾認識我。」收到晒！
193與坤哥合唱
193與坤哥早前同時身處錄音室，好明顯有合作，而坤哥亦在Ig限時動態貼了一張疑似歌詞照，上面有193及KG(kwangor)的名字，二人合唱已露端倪。網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！
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