吳業坤胡鴻鈞重唱巨聲2金曲！突落台近距離握手 Encore限定歌掀高潮
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吳業坤與胡鴻鈞在北美演唱會上驚喜連連，不但重唱當年參加《超級巨聲2》的合唱歌掀起集體回憶，更突然走下舞台與觀眾作零距離互動，引發全場騷動！最後的Encore環節更為兩地粉絲準備了限定驚喜，場面極度震撼！
重唱《友共情》掀集體回憶殺
演唱會由吳業坤與胡鴻鈞合唱《情非得已》揭開序幕，但最高潮的環節，莫過於二人重唱當年參加《超級巨聲2》時首次合作的《友共情》。相隔多年再次演繹這首別具意義的作品，不但勾起觀眾的集體回憶，兩人默契十足的演出更引爆全場歡呼，瞬間炒熱現場氣氛。
突襲落台握手粉絲陷入瘋狂
二人默契合唱《說好不哭》及《一表人才》後，在獻唱《到此一遊》時更突然走下舞台，與觀眾近距離互動！他們沿途向粉絲揮手、握手及送上笑容，將現場熱烈氣氛由舞台延伸至觀眾席，引發陣陣尖叫。其後二人與樂迷自拍全場大合照，將感動瞬間定格，為旅程留下珍貴紀念。
限定Encore驚喜兩地歌單不同
在以《謝謝你的應援》及《感激》結束演唱會後，觀眾熱情未減，全場持續高喊「Encore」。二人隨即重返舞台，並為兩地觀眾送上限定驚喜！多倫多站特別加唱《分分鐘需要你》及《今生今世》；洛杉磯站則以《分分鐘需要你》作限定Encore，熟悉的旋律引發全場大合唱，氣氛推至最高峰。
網民激動：握到手唔想洗
這次充滿驚喜的演出讓粉絲回味無窮，網民紛紛留言：「佢哋行落嚟嗰下我呆咗，超近呀！」、「竟然有Encore，仲要係限定歌，太有心啦！」、「握到手呀！今晚唔洗手喇！」、「合唱《友共情》真係喊咗，見證住佢哋嘅友情！」，討論區被一片讚美聲洗版。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期