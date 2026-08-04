吳業坤胡鴻鈞重唱巨聲2金曲！突落台近距離握手 Encore限定歌掀高潮

吳業坤與胡鴻鈞在北美演唱會上驚喜連連，不但重唱當年參加《超級巨聲2》的合唱歌掀起集體回憶，更突然走下舞台與觀眾作零距離互動，引發全場騷動！最後的Encore環節更為兩地粉絲準備了限定驚喜，場面極度震撼！