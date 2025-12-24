萬千星輝2025｜35歲吳業坤十年陪跑七度提名「飛躍獎」 狂派鮑魚湯包貼地拉票
吳業坤七度提名飛躍獎創紀錄
吳業坤自2015年首次入圍「飛躍進步男藝員」以來，除了2017至2019年三年空白期外，幾乎年年獲得提名。2015年他與翟威廉、黃子恆、楊明、袁偉豪一同陪跑洪永城，2016年再度入圍但敗給張頴康。經過三年沉寂後，他在2020年重新入圍但只獲五強，2021和2022年連續兩年入圍十強但未能晉身五強，2023年再度入圍五強但敗給馬貫東。今年第七次提名，他能否打破陪跑宿命備受關注。
35歲年齡成最大挑戰
以35歲之齡入圍「飛躍進步男藝員」，吳業坤面對不少質疑聲音。翻查歷屆得獎者紀錄，最年長得主是2023年37歲奪獎的馬貫東，而大部分得獎者都在30歲以下。網民紛紛留言「35歲仲飛躍咩」、「飛咗十年都未飛到」，對他的年齡提出疑問。不過亦有支持者認為「演技有進步就係飛躍」、「年齡唔係問題，表現先係重點」，為他打氣。
新聞女王2表現獲業界認可
吳業坤今年憑《新聞女王2》中飾演家明一角，演技獲得業界和觀眾認可，成功入圍「最佳男配角」十強。他在劇中與佘詩曼、馬國明等實力派演員對戲，表現可圈可點，展現出較以往更成熟的演技。同劇的鄧智堅和何廣沛亦一同入圍男配角十強，三人將在頒獎禮上互相競爭，增添戲劇性。
電視城狂派鮑魚湯包貼地拉票
為了爭取同事支持，吳業坤近日在電視城展開貼地拉票攻勢，與同樣入圍飛躍進步男藝員的黃庭鋒聯手派發鮑魚和湯包給工作人員，務求在最後關頭爭取更多支持票。這種親民作風獲得不少同事讚賞，吳業坤更在社交平台分享拉票花絮，展現其幽默一面。
黃庭鋒成最大競爭對手
今年飛躍進步男藝員十強競爭激烈，除了吳業坤外，黃庭鋒被視為最大競爭對手。黃庭鋒憑《富貴千團》、《麻雀樂團》等作品表現出色，加上年紀較輕，被不少業界人士看好。其他入圍者包括陳浚霆、馮皓揚、何晉樂、林正峰、冼靖峰、涂毓麟及曾展望等，各有支持者。
空手道奪冠為頒獎禮打氣
除了演藝事業獲得肯定外，吳業坤近日在空手道會慶十週年大賽中勇奪冠軍，為即將到來的頒獎禮增添信心。他透露上一次正式比賽已是半年前拍攝《新聞女王2》期間，遠赴烏茲別克參加亞洲賽事。久未參賽令他心情緊張，最終以「玩下、參與下、投入下」的初衷成功奪魁，形容這次勝利猶如打下「逆境波」，提醒自己要以咬緊牙關的態度面對挑戰。
歷屆飛躍進步男藝員得獎名單
回顧歷屆「飛躍進步男藝員」得獎者
- 2015 洪永城奪獎 陪跑： 吳業坤 翟威廉 黃子恆 楊明 袁偉豪
- 2016 張頴康 陪跑： 吳業坤 何廣沛 胡鴻鈞 馬貫東 張彥博
- 2017年：楊明 吳業坤（沒有入圍）
- 2018年 何廣沛 吳業坤（沒有入圍）
- 2019年 張振朗 吳業坤（沒有入圍）
- 2020年 朱敏瀚 吳業坤（只獲提名5強不入） 陪跑： 丁子朗 羅天宇 馬貫東 謝東閔
- 2021年 丁子朗 & 羅天宇 同時獲獎 陪跑： 吳業坤（只獲提名10強不入） 林正峰 黃庭鋒 胡鴻鈞 馬貫東
- 2022年 吳偉豪 陪跑： 吳業坤（只獲提名10強不入） 張馳豪 林景程 黃建東 黃庭鋒
- 2023年 馬貫東 陪跑： 吳業坤 周奕瑋 林正峰 林景程
- 2024年 阮浩棕 陪跑： 張馳豪 陳浚霆 黃庭鋒 孔德賢
- 2025年 十強名單 包括：吳業坤 陳浚霆 馮皓揚 何晉樂 林正峰 冼靖峰 涂毓麟 曾展望 黃庭鋒 張馳豪
網民熱議吳業坤得獎機會
網民對吳業坤今年的得獎機會議論紛紛，有人認為「提名咗六次，今年應該俾佢啦」、「佢真係好努力，值得獲獎」。但亦有聲音質疑「35歲仲叫飛躍？」、「年年提名年年落空，可能真係無緣」。支持者則強調他今年在《新聞女王2》的表現確實有突破，加上同時入圍男配角十強，證明演技獲得認可，「今年係佢最有機會嘅一年」。