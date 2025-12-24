萬千星輝2025｜35歲吳業坤十年陪跑七度提名「飛躍獎」 狂派鮑魚湯包貼地拉票

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單出爐，35歲的吳業坤再度入圍「飛躍進步男藝員」十強，這已是他第六次獲得此獎項提名。從2015年首次入圍至今，吳業坤在這個獎項上「飛咗十年了」，成為提名次數最多的藝人之一，但始終未能奪獎。今年他憑《新聞女王2》家明一角同時殺入「最佳男配角」十強，雙線作戰能否終於為他帶來突破，成為全城焦點。