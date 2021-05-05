吳業坤準備過檔？ 搵193後生仔唱吓歌
吳業坤由日本Working Holiday回港後完成隔離未夠一個月，已經準備好不少新搞作，日前坤哥就在社交網上貼出與對台組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸的合照，並留言話要同對方「後生仔唱吓歌」，令網民都好擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥係咪已經準備好過檔？坤哥就回應話…
文：東方新地｜圖：吳業坤、193FB圖片
吳業坤 邀193後生仔唱吓歌
吳業坤自2010年參加無綫歌唱選秀騷《超級巨聲2》，之後簽約成為無綫合約藝人，至今已有11年，不少同節目出身的歌手都紛紛離巢，作為無綫藝人的他日前卻在社交網上貼出與對台ViuTV組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸的合照，並留言說「講咗成年後生仔唱吓歌，放飛機者死。」令網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！
曾請MIRROR上紅館
坤哥日前接受訪問，直言毋懼被大台照肺，更話自己兩年前開演唱會時，已邀請過MIRROR擔任嘉賓，當時樂小姐（樂易玲）也有到場欣賞，所以不覺得和對台合作會有矛盾出現。
坤哥笑指和193講合作已講了一年，在他去日本之前兩人又再提起過，所以回港隔離完後，他就約了193出來見面，洽談在網上平台合唱和編曲事宜，他說自己和很多歌手都合作過，所以沒有考慮太多其他因素。
坤哥又指自己去了日本Working Holiday半年，在完成隔離後第二、三日已有返公司畀高層「照肺」，見了樂小姐和何生（何麗全），獲高層承諾會讓他主持兩集節目，介紹他在這半年內所行的日本東海道。