吳業坤準備過檔？ 搵193後生仔唱吓歌

吳業坤由日本Working Holiday回港後完成隔離未夠一個月，已經準備好不少新搞作，日前坤哥就在社交網上貼出與對台組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸的合照，並留言話要同對方「後生仔唱吓歌」，令網民都好擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥係咪已經準備好過檔？坤哥就回應話…

文：東方新地｜圖：吳業坤、193FB圖片