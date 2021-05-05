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吳業坤準備過檔？ 搵193後生仔唱吓歌

東方新地 - 娛聞

吳業坤由日本Working Holiday回港後完成隔離未夠一個月，已經準備好不少新搞作，日前坤哥就在社交網上貼出與對台組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸的合照，並留言話要同對方「後生仔唱吓歌」，令網民都好擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥係咪已經準備好過檔？坤哥就回應話…

文：東方新地｜圖：吳業坤、193FB圖片

吳業坤 邀193後生仔唱吓歌

吳業坤自2010年參加無綫歌唱選秀騷《超級巨聲2》，之後簽約成為無綫合約藝人，至今已有11年，不少同節目出身的歌手都紛紛離巢，作為無綫藝人的他日前卻在社交網上貼出與對台ViuTV組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸的合照，並留言說「講咗成年後生仔唱吓歌，放飛機者死。」令網民都大感意外，紛紛留言擔心坤哥會因此觸怒大台，更有不少網民問坤哥「係咪已經準備好過檔？」、「完咗約啦？咁寸嘅？」、「咁大膽睇住畀人雪藏」等等，還有網民笑言覺得坤哥「有潛質入ERROR」！

吳業坤
坤哥和193今年同樣31歲，比起42歲的陸浩明（6號）的確算係「後生仔」。

曾請MIRROR上紅館

坤哥日前接受訪問，直言毋懼被大台照肺，更話自己兩年前開演唱會時，已邀請過MIRROR擔任嘉賓，當時樂小姐（樂易玲）也有到場欣賞，所以不覺得和對台合作會有矛盾出現。

吳業坤
2019年4月，坤哥在紅館舉行第二個個人演唱會《吳業坤小句號演唱會 2019》時，亦曾晒過多張同嘉賓MIRROR的合照。
吳業坤
坤哥當時更搞笑地對MIRROR表示：「多謝你哋拉平均番我個跳舞水平！」
吳業坤
當時很多MIRROR粉絲亦紛紛湧至坤哥社交網，留言多謝坤哥畀機會MIRROR踏足紅館舞台！

坤哥笑指和193講合作已講了一年，在他去日本之前兩人又再提起過，所以回港隔離完後，他就約了193出來見面，洽談在網上平台合唱和編曲事宜，他說自己和很多歌手都合作過，所以沒有考慮太多其他因素。

吳業坤
坤哥表示只有因為廣告品牌合約的問題，才會影響他和其他歌手合作。

坤哥又指自己去了日本Working Holiday半年，在完成隔離後第二、三日已有返公司畀高層「照肺」，見了樂小姐和何生（何麗全），獲高層承諾會讓他主持兩集節目，介紹他在這半年內所行的日本東海道。

吳業坤
坤哥笑指他在日本認識了不少新朋友，當中有男亦有女，大家都有發展的可能性。

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