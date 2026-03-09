吳業坤5字回應太太懷孕傳聞 遭TMG除名自爆可能係「勞資糾紛」
吳業坤早前因為一句「車頭燈」言論引發網民熱議，風波未平息之際，近日又傳出他被TVB Music Group除名的消息！面對外界質疑是否已經離巢，吳業坤首度開腔回應，更爆出驚人內幕稱「可能係勞資糾紛」，令事件變得更加撲朔迷離。究竟這位TMG一哥的去留問題會如何發展？
合約到期未談續約 官網除名引猜測
吳業坤被問到是否已離巢TVB Music Group時，他表示自己仍未收到正式通知，透露「合約方面差不多到期但仍未談續約」。對於官方網站上已被除名一事，他輕鬆回應：「除咗名可以掛番上去嘅。」當被問及是否想留低時，吳業坤表示「我覺得最緊要方向性一致，依家真係鍾意造音樂，希望可以大家了解咗去傾，依家出歌好難。」
吳業坤淡然面對一哥位置爭奪戰
談到他「TMG一哥」位置搶手的問題，吳業坤坦言是否一哥沒有所謂，「最重要大家尊重並覺得自己是一位專業歌手」。他強調自己現階段的重點是專注音樂創作，而非爭奪名銜地位。對於未來發展方向，吳業坤希望能與公司達成共識，繼續在音樂路上發展。
「車頭燈」風波再現 避談怕老婆問罪
早前吳業坤和王敏奕受訪談及跑馬拉松情況時，吳業坤指太太跑得太快，王敏奕續說「淨係見到車尾燈？」怎料吳業坤卻說「淨係見到『車頭燈』」，大膽發言令王敏奕笑到不能控制，這段對話亦成為網民熱烈討論的話題。相隔一個多月後，兩人再次接受訪問，記者即笑言「係唔係要講車頭燈」，吳業坤立即回答「唔好啦」，明顯想避開這個敏感話題。
勞資糾紛說法引關注 公司未有決定
當記者繼續追問「名字消失之謎」時，吳業坤給出了一個令人意外的答案：「可能係啲勞資糾紛呀。我相信公司都未有一個決定。」他表示現時的位置都仲未同老闆有詳細溝通，「所以暫時都做返可能安排咗中嘅工作先，先放喺度先再算」。問到幾時會再寫歌出歌，他回答「《新聞》有得繼續嘅話⋯⋯」，王敏奕即笑說「《新聞》有得繼續先寫呀！」
太太懷孕傳聞澄清 稱係美麗誤會
另外，吳業坤亦澄清了早前有關太太懷孕的傳聞，他笑指是個「美麗的誤會」：「咁啱我太太家姐生咗BB，我太太去探佢影到啲小朋友護身符，令大家有啲聯想。」他笑言若將來太太真的有喜，會立即通知大家。
