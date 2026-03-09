吳業坤5字回應太太懷孕傳聞 遭TMG除名自爆可能係「勞資糾紛」

吳業坤早前因為一句「車頭燈」言論引發網民熱議，風波未平息之際，近日又傳出他被TVB Music Group除名的消息！面對外界質疑是否已經離巢，吳業坤首度開腔回應，更爆出驚人內幕稱「可能係勞資糾紛」，令事件變得更加撲朔迷離。究竟這位TMG一哥的去留問題會如何發展？