36歲吳業坤約滿TMG 心酸自爆零公司招手 網民幫手出計 3招輕鬆年賺500萬？
吳業坤親證約滿TMG 自資出歌圓夢
吳業坤透露早前在廣台頒獎禮上已最後一次以TMG歌手身份領獎及表演，正式為這段合作畫上句號。對於未來音樂事業，坤哥表示傾向「自資」經營，他直言：「自己都喺唱片業都咁多年啦，都想試下自己去做埋投資，或者所有嘅一切。」被問到會否簽新唱片公司，他坦言：「呢個可能性係會有嘅，但當刻其實都好想自己全權擁有一隻歌曲，係屬於自己嘅。」語氣中透露出對音樂自主權的渴望，亦反映出他對行業現實的清醒認知。
坤哥自爆零公司招手：都預咗
最令人感到心酸的，是坤哥被追問有沒有唱片公司向他招手時，他毫不掩飾地回應：「好可惜係冇嘅。所以咪自己努力，其實我覺得冇所謂，我都預咗。」一句「都預咗」道盡了娛樂圈的殘酷現實——即使曾經兩度踏上紅館舞台，約滿後依然可以無人問津。不過坤哥表示早有心理準備，並已預備好資金去完成自資出歌的「小夢想」，態度相當豁達。
吳業坤TVB合約不變 留長髮為新劇準備
雖然唱片約已滿，但吳業坤強調與TVB的合約依然持續，包括藝員約及邵氏兄弟的經理人約。他更透露即將開拍新劇，解釋了近期造型上的變化：「見到我留咗長頭髮，其實我唔係特登玩嘢嘅，其實係咗個新劇角色想多啲可能性，同埋自己都努力減緊肥。」可見坤哥在音樂以外，亦積極在演藝方面尋求突破，採取多線發展策略。
網民幫吳業坤計數 接婚禮騷年賺500萬
消息一出，網民反應相當熱烈，而且畫風出奇地正面。有網民直接化身「民間會計師」，為坤哥精算出一條另類財路：「接婚禮騷，10萬一場，一場3首歌，一年唱50場，一年收入500萬，够使啦。」這條「年薪500萬方程式」隨即引起熱議。亦有網民力撐坤哥轉做獨立歌手，指「曾經爆過⋯⋯兩次上紅館show，呢份CV比好多歌手算靚仔㗎喇，轉做獨立歌手，自由自在仲好啦！」更有人直言「已經超額完成」，認為坤哥根本不需要再依靠大公司。
網民質疑年齡成障礙 坤哥粉絲力撐
當然亦有較現實的聲音，有網民直接質疑：「幾歲呀😂 3十幾D唱片公司仲會覺得你發圍咩？」不過更多粉絲選擇力撐坤哥，留言鼓勵他「大有大做小有小做，只要對自己有信心，懷抱音樂熱誠，總會創出一片天」，亦有人恭喜他「踏上歌唱事業新里程」。整體而言，網民普遍認為以坤哥的資歷和實力，做獨立歌手反而能獲得更大自由度，不用再受制於唱片公司的安排。