36歲吳業坤約滿TMG 心酸自爆零公司招手 網民幫手出計 3招輕鬆年賺500萬？

吳業坤正式約滿離開TMG，5月5日出席好友周奕瑋主持的旅遊節目《周遊人生》試映會時親口證實消息，更心酸自爆目前「零唱片公司招手」。然而網民反應卻出乎意料，不但沒有為坤哥感到可惜，反而紛紛化身「民間財務顧問」，有人甚至幫他精算出年賺500萬的另類財路，令這則離巢消息瞬間變成一場充滿黑色幽默的理財討論。