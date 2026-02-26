吳業坤失TMG一哥地位淡定回應洩心聲 一句留言疑暗示離巢

TVB Music Group「一哥」吳業坤近日被指失去地位，事因TMG推出39位歌手合唱賀年歌《迎春祝福樂年年》時，身為「一哥」的坤哥竟然離奇缺席，更有網民發現他的名字已從TMG旗下歌手名單中悄悄除名。面對種種傳聞，坤哥今日在社交平台淡定回應引熱議！