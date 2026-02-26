吳業坤失TMG一哥地位淡定回應洩心聲 一句留言疑暗示離巢
TVB Music Group「一哥」吳業坤近日被指失去地位，事因TMG推出39位歌手合唱賀年歌《迎春祝福樂年年》時，身為「一哥」的坤哥竟然離奇缺席，更有網民發現他的名字已從TMG旗下歌手名單中悄悄除名。面對種種傳聞，坤哥今日在社交平台淡定回應引熱議！
坤哥淡定回應失「一哥」傳聞 一句話洩心聲
對於失去TMG「一哥」地位的傳聞，吳業坤今日在Facebook發文回應：「一不一哥真是無乜所謂，由最初開始都係有歌唱就得，其他野留翻比啲大哥哥🙏🏻🙏🏻🙏🏻，喜歡叫聲坤哥，不喜歡也可以叫聲小坤，謝謝。」這番話看似豁達，但細心的粉絲不難發現，坤哥強調「有歌唱就得」，似乎暗示他對音樂的純粹熱愛，不在乎虛名地位。
TMG賀年歌39人合唱 坤哥離奇缺席引猜測
TMG早前推出集合39位歌手合唱的超大型賀年歌《迎春祝福樂年年》MV與群星拜年影片，陣容鼎盛，但身為「一哥」的吳業坤竟然沒有參與其中，令不少粉絲感到疑惑。更令人關注的是，有眼利網民翻查TMG官方網站的旗下歌手名單，發現吳業坤的名字已被悄悄除名，種種跡象都指向坤哥可能已與TMG分道揚鑣。
美加巡演後神秘留言 疑似暗示離巢計劃
就在回應「一哥」傳聞前不久，吳業坤剛完成「The Missing Ten」美加巡迴演唱會，並在社交平台發表一段意味深長的感言。他寫道：「世界很大，今次旅程令我覺得自己應該要更加努力，要有能力可以去到更多更遠的地方唱歌。」更耐人尋味的是，他在文末寫下「希望可以再上更多的風景課，不怕前面對著那路不夠康莊，下站見」，這句話被不少網民解讀為暗示離巢的訊號。
「怪物新人」光輝歲月 2015年橫掃四大頒獎禮
回顧吳業坤的音樂路，他在2015年初出道時已創下驚人成績，橫掃四大樂壇頒獎禮的新人金獎。其中在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的表現最為誇張，成為史上首位以「生力軍（新人）金獎」身份，同場奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」的歌手，被譽為「怪物新人」。隔年他再次蟬聯「我最喜愛的男歌手」，星途一度爆炸性地強勁。
網民熱議坤哥去向 支持者盼他闖更大舞台
消息傳出後，網民紛紛留言討論坤哥的去向。有支持者表示：「坤哥有實力，去邊都會發光發亮」、「支持佢追求更大的音樂夢想」。亦有粉絲擔心：「希望佢唔好離開香港樂壇」、「無論去邊都會繼續支持」。
圖片來源：吳業坤FB、吳業坤IG、YouTube@TMG Music、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期