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吳浩康雙喜臨門迎娶郭思琳 多謝大家祝福：我遇到理想的另一半

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現年38歲的英皇歌手吳浩康（Deep），去年開始與被封為「格鬥女神」的35歲郭思琳拍拖，近日更爆出結婚喜訊，原來郭思琳已陀B三個月，雙喜臨門，今日（3月5日）Deep公開回應結婚消息，更大讚郭思琳是他理想的另一半！

吳浩康閃婚：我要結婚了！

吳浩康與郭思琳低調拍拖逾半年，日前被爆已在上月入紙申請註冊結婚，原定於3月到婚姻登記處舉行婚禮，但現在要待疫情過去，才能大排筵席。對於今次結婚的消息，Deep開心同大家分享：「多謝大家的關心，我好開心和大家分享呢個喜訊，我要結婚了！我遇到一個理想的另一半，所以我們決定一齊行埋我們的人生。」

吳浩康 吳浩康和郭思琳已於2月底入紙申請註冊結婚。
吳浩康和郭思琳已於2月底入紙申請註冊結婚。（圖片來源：[email protected]
吳浩康 兩人已拍拖逾半年。
兩人已拍拖逾半年。（圖片來源：[email protected]
吳浩康 Deep向傳媒透露求婚過程有唱歌、跪地、送花和送戒指，本來想吹色士風，但他自覺學得未夠好，所以準備留待婚禮上再吹。
Deep向傳媒透露求婚過程有唱歌、跪地、送花和送戒指，本來想吹色士風，但他自覺學得未夠好，所以準備留待婚禮上再表演。（圖片來源：[email protected]
吳浩康 據知在擬結婚通知書上，真名「吳偉男」的Deep報稱的職業是唱歌老師，郭思琳則是模特兒導師。
據知在擬結婚通知書上，真名「吳偉男」的Deep報稱的職業是唱歌老師，郭思琳則是模特兒導師。（圖片來源：[email protected]

要面臨一個好大挑戰：我要做爸爸了

而講起雙喜臨門，Deep表示：「好多謝大家的祝福，自己嚟緊都面臨一個好大嘅挑戰。因為我要做爸爸了。依家開始都有好多嘢需要學習，無論係生活上，以及同另一半相處上。無論喺任何事上面都有好多需要學習，依家都係學習當中，好期待。」

吳浩康 即將升呢做人父的吳浩康，受訪時笑指生BB並非意外，而是在他預計之內，目前陀B已剛剛夠3個月，所以可以同大家分享。他又笑指BB是最大的禮物，令他好開心，感覺好似中獎一樣！
即將升呢做人父的吳浩康，受訪時笑指生BB並非意外，而是在他預計之內，目前郭思琳陀B已剛剛夠3個月，所以可以同大家分享。吳浩康又笑指BB是最大的禮物，令他好開心，感覺好似中獎一樣！（圖片來源：[email protected]

希望大家都身體健康

最後Deep說：「再一次多謝大家嘅祝福，好開心同大家分享呢件事，喺疫情底下大家都好唔容易，希望大家都身體健康，好好保重！」

吳浩康 吳浩康與郭思琳在社交網上幾乎每個post都有互相畀Like，互動好Sweet。
吳浩康與郭思琳在社交網上幾乎每個post都有互相畀Like，互動好Sweet。（圖片來源：[email protected]
吳浩康 郭思琳為模特兒出身，曾在2007年參選港姐，惜未能入圍。
郭思琳為模特兒出身，曾在2007年參選港姐，惜未能入圍。（圖片來源：[email protected]
吳浩康 2016年，郭思琳參加ViuTV的格鬥比賽真人騷《G-1格鬥會》，令她被封為「格鬥女神」。
2016年，郭思琳參加ViuTV的格鬥比賽真人騷《G-1格鬥會》，令她被封為「格鬥女神」。（圖片來源：[email protected]

前度都係優質筍盤

吳浩康出道20年來情史豐富，仲個個都係優質筍盤，其中公開過的前度女友，包括有TVB視后胡定欣、拿督千金莊鍶敏（前名莊思敏）、同公司師妹鍾舒漫、ViuTV女神李昭南以及36G咪神崔碧珈。其中李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，2018年宣布分手時，她對吳浩康表示：「你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」

李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，前年宣布分手時，她對吳浩康表示：「 你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」
吳浩康曾與李昭南拍拖兩年。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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