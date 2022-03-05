吳浩康雙喜臨門迎娶郭思琳 多謝大家祝福：我遇到理想的另一半

現年38歲的英皇歌手吳浩康（Deep），去年開始與被封為「格鬥女神」的35歲郭思琳拍拖，近日更爆出結婚喜訊，原來郭思琳已陀B三個月，雙喜臨門，今日（3月5日）Deep公開回應結婚消息，更大讚郭思琳是他理想的另一半！