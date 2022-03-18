940920｜吳海昕2014選港姐片段出土 紐約進修演技捱出頭
《940920》結局篇 Yeesa 戲份大減觀眾不滿
《940920》作為《二月廿九》續集，講熟Yeesa經歷交通意外後，於2021年2月28日甦醒，發現自己去到了一個不屬於自己的時空，而在這個時空內的余家聰（劉俊謙飾演）跟自己記憶內的都不一樣，所以她十分努力找尋線索，令自己可以回到屬於自己的時空。在新劇中亦加插林楚凝一角（蔡思韵飾），她於月圓時候擁有透過即影即有相片去穿越的能力。可惜全劇10集的續篇Yeesa大減，雖說編導早已說明劇情環繞劉俊謙飾演的余家聰，但到大結局前的第9集，佔大部份戲都係飾演阿月的朱栢康，令觀眾大感不滿足。
參選港姐大倒熱灶惹民憤 壓力大到暴瘦
吳海昕曾就讀香港樹仁大學英國語言文學系，在求學時期客串當模特兒拍廣告，於大學畢業後任職四年空姐，工餘時會替電影學系的同學義務演出短片及畢業作品，以一圓當演員的夢想。看完電影《狂舞派》後，認為顏卓靈非常迷人，更加肯定自己的演藝夢想。
25歲選港姐志願：「成為一個可為世界帶來歡樂的表演者」
為了加入娛樂圈，她在2014年參選香港小姐競選，當時25歲的吳海昕（當時以原名吳凱欣參選）曾表示在香港小姐競選的過程中，只要有足夠勇氣面對大量觀眾，就能夠通過挑戰。雖然當年她大倒熱灶、三甲不入，只當選為「旅遊大使」，但她卻憑著親切鄰家的外表贏得「民選港姐」之稱。不少網民紛紛指斥賽果，更有人直指當年是「史上最失敗的一屆港姐」。
問答環節：向王祖藍介紹「三鞭酒」
總決賽泳裝環節
曾憧憬自己「一夜爆紅」
吳海昕曾坦言選港姐前憧憬自己一夜爆紅，參選後才知道要面對傳媒、觀眾、網民的批評，令她一度與其他女生比較，很大壓力，因精神緊張而暴瘦：「好少事就覺得自己做得唔夠好」但後來她終醒覺能夠參選已很幸運，失敗也是賺到。
重溫當年媒體的評論：
“成個翻版綾瀨遙咁樣嘅11號吳凱欣（右圖），有氣質又清純，喺大會甄選下三甲不入，咁投票嚟做乜？所以都難怪網民會將怨氣放晒喺邵珮詩度，笑佢整容，又話佢似菲律賓人，不過都要同連奪最上鏡小姐、友誼小姐嘅冠軍邵珮詩講番句恭喜。而落選嘅翻版綾瀨遙又唔使唔開心，因為通常落選重紅過冠軍。”
爆紅成女神爸爸感驕傲
其實吳海昕一畢業後之所以當上空姐，沒有全情投入去追夢，其實都為了父母，她認為得到一份穩定的職業才能令父母感到安心。到後來她認清自己的夢想是做演員，不惜參選港姐以展示自己的決心。
其後她憑Yeesa一角爆紅，更被網民封為女神，她指父母雖然看不懂這些比較新穎的穿越劇集，但為表支持，每一集都會收看，而且吳爸爸更會提點她需要改善的地方，作出一些「看後感」，她坦言︰「爸爸係為我驕傲。」
被TVB冷待 為圓夢隻身到紐約花光身家
在落選後的三個月，吳海昕被TVB投閒置散，未有拍過任何劇集，令她躲在家三個月，反覆思考後她認為自己落選的原因是「未夠班」，更認為要好好裝備自己。所以她離開TVB，毅然用光自己全副身家，隻身遠赴紐約進修電影表演課程。兩個多月的課程加上生活費和住宿，就花上十多萬積蓄。完成課程之後，TVB剛好舉辦新一屆香港小姐競選，善忘的觀眾似乎已經忘了她，彷彿所有努力都要從新開始。不過她為了堅守自己演員夢，只好努力，繼續拼搏。
為一個機會試鏡100次努力保持好身材
當時的吳海昕無論什麼角色，不管有沒有對白，只要有機會都會去參加選角，她亦表示「港姐」的名涵很沉重，參加選角不下100次，最終遇到一個自己十分喜歡角色—《二月廿九》Yeesa。為了以最佳的完美身形出現在觀眾面前，她曾經幾乎每晚跑步，亦有踩單車，令身材變得窈窕。