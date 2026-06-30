真面目徹底曝光！跨欄女神吳艷妮激罕「全素顏」上場 衝線驚爆「賴床內幕」

內地「跨欄女神」吳艷妮向來以精緻妝容亮相賽場，但日前在全國田徑冠軍賽中卻罕見素顏上陣，原因竟然是賴床睡過頭來不及化妝。然而她最終在逆風條件下以12.99秒奪冠，僅以0.01秒之差擊敗對手，素顏狀態下的表現反而令全網瘋傳熱議。