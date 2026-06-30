真面目徹底曝光！跨欄女神吳艷妮激罕「全素顏」上場 衝線驚爆「賴床內幕」
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內地「跨欄女神」吳艷妮向來以精緻妝容亮相賽場，但日前在全國田徑冠軍賽中卻罕見素顏上陣，原因竟然是賴床睡過頭來不及化妝。然而她最終在逆風條件下以12.99秒奪冠，僅以0.01秒之差擊敗對手，素顏狀態下的表現反而令全網瘋傳熱議。
吳艷妮逆風0.7米跑出12.99秒險勝林雨薇
6月26日至28日在山東日照舉行的2026年全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽，女子100米跨欄決賽競爭異常激烈。吳艷妮在逆風0.7米/秒的不利條件下，以12.99秒率先衝線，僅以0.01秒之差擊敗跑出13秒的林雨薇驚險摘金，姜李韻喆則以13.04秒獲得季軍。值得一提的是，前四名選手均刷新個人本季最佳成績，整體競爭水平相當高。吳艷妮亦憑此成績成功取得名古屋亞運參賽資格。
吳艷妮賽後坦言表現未達最佳狀態
雖然成功奪冠並刷新本季最佳，28歲的吳艷妮對自己的表現仍然不太滿意。她賽後表示：「這次跑得不好，但是也拿了冠軍，也是對喜歡我的人的一種小回報，我後面會越來越好的。」她亦強調自己確實具備突破13秒的實力，認為若預賽沒有受到逆風影響，成績還能更快。吳艷妮曾於2024年跑出個人最佳12.74秒，並於2025年世界田聯室內錦標賽創下女子60米跨欄8.01秒的全國紀錄，實力毋庸置疑。
賴床睡過頭放棄化妝直接素顏上場
除了比賽成績，吳艷妮亦分享了賽前一段趣事。她透露因為比賽時間太早，自己賴床睡過頭，起床後索性放棄平時的精緻妝容：「想說算了，不化妝了，直接素顏上場，準備做到一半就去比賽了。」這位向來以亮麗外貌著稱的「跨欄女神」，出生於四川自貢，主攻女子100米跨欄，過往每次出賽幾乎都以完整妝容示人，今次素顏亮相可謂相當罕見。儘管如此，她仍在預賽跑出13.12秒，以第一名之姿晉級決賽。
網民熱議素顏狀態反而跑得更快
吳艷妮素顏出賽的消息在網上迅速引起熱議，不少網民對她不化妝反而跑出佳績感到驚訝。有網民打趣留言「原來化妝係阻力」、「素顏破13秒，以後唔好再化妝喇」，亦有人大讚她素顏狀態同樣亮眼，「不化妝一樣靚」。部分網民則關注她僅以0.01秒之差奪冠的驚險過程，直言「呢個差距真係睇到心臟停頓」，認為今次賽事充分展現了中國女子跨欄的整體競爭力。
資料或影片來源：原文刊於新假期