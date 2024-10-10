吳若希自稱「絕世好老婆」 串爆透露買七人車支持老公載女同事

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）自2017年結婚後，育有一對兒女。不過吳若希似乎對老公的行為時常有所不滿，她曾因不滿老公突然積極載女同事上下班，並在社交媒體上發布多篇帖子公審老公，一度成為全城熱話。日前，吳若希在Aska（張馳豪）的網絡節目《Aska馳房》中再次提到這件事。

