吳若希自稱「絕世好老婆」 串爆透露買七人車支持老公載女同事
吳若希自爆婚姻處於離婚邊緣
在節目中，Aska詢問吳若希之前公開批評老公的事件，吳若希坦言他們的婚姻經常處於爭吵和離婚的邊緣，她說：「我哋長期都係處於嗌交、離婚同埋被離婚嘅階段」，並笑稱：「我哋唔係玩，我哋每一次嘈交都係認真，哈哈哈，嘈交係一件好認真嘅事，但係九成時間其實我哋無嘈交。」
自爆買七人車支持老公載女同事
吳若希透露，每當她溫柔地提出建議時，老公總是會發脾氣，她表示這是非常正常的反應。她還開玩笑說已經在家裡為老公製作了一個獎座，以表彰他成為「最佳好老闆」。她解釋說，雖然以前可能不理解，但現在她明白老公需要支持。她進一步透露，為了支持老公，她甚至購買了一輛七人座汽車，讓老公可以自由地載任何他喜歡的女同事，她笑言：「嗰架七人車嚟，咁到時佢鍾意車幾多個女同事都冇問題啦，我真係絕世好老婆」。Aska聽後除了笑，還表示感到驚訝。
網友：簡直係禮貌界嘅代表
不少網友睇完片笑指：「講單打呢方面，佢敢認第二，無人敢認第一」、「絕對有骨」、「買七人車同女同事七街瞓」、「簡直係禮貌界嘅代表」、「佢同雯雯真係有得fight」。
吳若希 上載《反黑英雄》插曲話「散聚有時」
吳若希早前曾經在IG上載了她所唱的TVB劇集《反黑英雄》插曲《空白》，並寫上其中的歌詞：「散聚有時，愛恨有時，發夢到此世界來到盡處。」再加上「空白」、「新歌宣傳」、「唔好過分解讀」三句HashTag。雖然她說是新歌宣傳，但有網民問她這首歌幾時會推出？她就回答：「可能出年啦～～～」又在與網民的對答中，否認自己公審老公，並透露老公為了接送女同事，而冇送到囝囝返學！
吳若希 網上公審老公句句有骨
吳若希在社交媒體上公開了與老公Alex的微信對話，其中她質疑Alex：「好X Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」對此，Alex解釋說只是為了讓同事簽署MPF文件，但吳若希顯然不買賬，反駁說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好XSweet呀，你唔好俾人影X到呀！」Alex則無奈回應：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比（被）人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧！」
解釋來龍去脈：你趷起條尾都知你會做咩！
事件發酵後，吳若希在IG上進一步解釋事件的來龍去脈：「其實呢，女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」
發出警告：之後見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪
隨後，吳若希再以黑底白字的IG限時動態對老公發出警告：「作為太太，要提就提左GA LA（咗㗎喇），佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」引起網民熱烈討論。
暗示有機會離婚 要好好增值自己
之後吳若希分享在舞室練舞的片段，表示收到好多網民安慰她的留言：「哇！上完跳舞堂，收到好多安慰我同支持我嘅MSG。放心，我真係冇嬲~與其花時間喺呢啲位，我會選擇好好增值自己！做好一對仔女嘅榜樣，TOUCH WOOD 真係要成就人哋一對眷侶嘅話，我起碼有能力養起一頭家，畢竟最愛既都係一對仔女。」暗示有機會離婚變單親媽媽。
公開保險AGENT卡片惹誤會
最後吳若希更公開了一張保險AGENT的卡片：「介紹返，呢位經理級，親力親為，唔需要客戶走來走去。我都深信佢唔會要求個老闆特登走去個女員工屋企樓下叫佢簽名，再陪佢一齊搭地鐵返公司。」一度引起網民誤會是她老公所用的AGENT，不過她隨即解釋只是純綷介紹，又叫大家唔好誤會何生：「佢女同事喺啟德，我哋住喺何文田，又真係好近嘅～何生呢種反向思維，好忙但係唔想麻煩到個AGENT，要親自去搵女同事，而唔係直接返公司等女同事返工，都情有可原嘅。」
網民兩極反應 有網民撐公審「對之後離婚有幫助」
吳若希的連環公審引起網民熱烈討論，有網民認為力撐吳若希，表示：「絕招！公開趕走第三者」、「咁肯定之前唔止捉到幾多次啦」、「咁今次我又撐佢喎男方出軌，公開佢，對之後離婚都有幫助，即使老婆又豬又港女，都唔應該出軌」等。但亦有網民批評吳若希不應該上網公審老公：「玩到咁大應該都想攬炒」、「咁高調，驚死人唔知家門不幸」、「男人最怕呢種女人，乜都攤哂出嚟俾全世界知，完全唔俾面個男人」等。