33歲吳若希拋子棄女化身小迷妹追星 晒12年前與孫燕姿合照一原因被嘲數學差

吳若希昨晚在社交平台分享一張12年前與孫燕姿的珍貴合照，興奮表示要拋下子女去看偶像演唱會。照片中的她一臉稚嫩，身穿短褲展現修長美腿，雖然比孫燕姿高出半個頭，但神情緊張拘謹，與現在鏡頭前的自信形象截然不同。不過她在貼文中一時計錯數字，引來網民取笑數學差，最終要急急修正。