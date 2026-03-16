33歲吳若希拋子棄女化身小迷妹追星 晒12年前與孫燕姿合照一原因被嘲數學差
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吳若希昨晚在社交平台分享一張12年前與孫燕姿的珍貴合照，興奮表示要拋下子女去看偶像演唱會。照片中的她一臉稚嫩，身穿短褲展現修長美腿，雖然比孫燕姿高出半個頭，但神情緊張拘謹，與現在鏡頭前的自信形象截然不同。不過她在貼文中一時計錯數字，引來網民取笑數學差，最終要急急修正。
吳若希拋子棄女去追星
吳若希在Instagram分享這張2014年7月24日與孫燕姿的合照，配文寫道「相隔12年，今晚終於可以再次奔赴現場，啊啊啊啊啊~~~仔女都唔理啦！」照片中的她穿著短褲背著背包，雙手緊握站在偶像旁邊，顯得既興奮又緊張。當年的吳若希樣貌青澀，長腿搶眼，雖然身高明顯比孫燕姿高，但仍然一副小粉絲的羞怯模樣，與平時在鏡頭前的自然大方形成強烈對比。
計錯年份被網民嘲笑數學差
吳若希最初在貼文中寫「相隔16年」，但很快被眼利的網民發現計算錯誤。有網民直接留言「你數學幾差下」，令她要立即修正為「相隔12年」，但截圖已被網民廣傳取笑。這個小失誤反而為她的追星貼文增添話題性，網民紛紛留言調侃她的數學能力，但同時也被她的真性情逗樂。
孫燕姿香港演唱會眾星雲集
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站在啟德主場館舉行，一連三場演出吸引眾多本地藝人捧場。除了吳若希外，陳奕迅、楊千嬅、梁詠琪、王菀之等知名歌手都有到場支持。這次是孫燕姿相隔12年再度來港開個人演唱會，門票早已售罄，可見其在香港的人氣依然火熱。演唱會現場氣氛熱烈，不少歌迷都與偶像重溫經典歌曲的美好時光。
網民大讚凍齡可愛要求重現經典pose
網民看到吳若希的追星舊照後紛紛留言讚賞，「當年的Jinny好可愛」、「清純的若希」、「小粉絲咁」、「12年都冇變過」等留言不斷湧現。有網民更建議她今晚要擺出同一個姿勢與孫燕姿合照作對比，期待看到12年後的變化。不過也有網民調侃她的身高，留言「原來12年前你已經咁高，再過多12年真係不堪設想」，引起其他網民哈哈大笑。整個貼文獲得大量點讚和留言，可見大家都被她的真摯粉絲情懷所感動。
圖片來源：吳若希IG、threads資料或影片來源：原文刊於新假期