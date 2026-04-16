童星合體掀回憶殺 冼迪琦自爆曾暗戀吳諾弘 男方現場睇小迪大尺度寫真即面紅

昔日TVB童星吳諾弘與冼迪琦睽違多年驚喜合體，瞬間勾起觀眾集體回憶！兩位當年在《與敵同行》飾演兄妹的小演員，如今已蛻變成港隊劍擊運動員與台灣啦啦隊女神，身分反差令人驚嘆。然而最令人意外的是，小迪竟在YouTube節目中大方自爆小時候曾暗戀吳諾弘，更當眾送上性感寫真集，令男方當場面紅耳赤語無倫次，尷尬反應笑爆網民！這場「成人禮」式的重聚，既有溫馨回憶殺，又帶點火辣趣味，成為近期最熱話題。