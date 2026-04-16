童星合體掀回憶殺 冼迪琦自爆曾暗戀吳諾弘 男方現場睇小迪大尺度寫真即面紅
小迪突然爆料曾暗戀吳諾弘 男方當場石化
吳諾弘近日在個人YouTube頻道上傳新片，邀請到十年未見的「妹妹」冼迪琦暢談往事。期間吳諾弘提到當年因沒有WhatsApp，他偷偷拿媽媽手機發五毫一條的短訊給小迪聊天，結果被媽媽責罵。豈料小迪突然語出驚人：「佢細個嘅外貌完全係我鍾意嗰類型，所以我細個係好鍾意Lawrence。」此言一出令吳諾弘瞬間錯愕石化，顯得手足無措，甚至坦言需要停機平復心情，反應相當爆笑。
當眾翻閱性感寫真集 吳諾弘面紅語無倫次
片尾部分更是高潮迭起，小迪大方向吳諾弘送上自家寫真集作禮物。在攝影師慫恿下，吳諾弘被要求即場欣賞剛收到的寫真，全程相當尷尬地問道：「我想問你..唔係真係…有鋪毛巾㗎嗎？」冼迪琦則大方回應自己有穿內衣進行拍攝。當翻到大尺度寫真時，吳諾弘更是激動得彈起來，雙臉通紅不知所措地說：「就係呢個喇？」畫面出現「要噴鼻血了」、「語無倫次」的字幕，場面相當爆笑。
冼迪琦談「香港首席美少女」標籤心路歷程
談及小迪的「#香港首席美少女」標籤，吳諾弘表示覺得她要有很強大的心臟和自信，才夠膽打這個標籤出來。冼迪琦則坦誠回應：「其實以前真係自信，而家慢慢變成玩笑。我已經唔再係美少女嘅年紀，而家用呢個標籤越嚟越心虛，嗰陣冇乜人識，所以受到嘅批評冇咁多。」她又提到因為《墨魚遊戲2》令更多香港人認識她，加入啦啦隊後在台灣獲得更多機會，能夠回流香港參與大型製作是她的緣分與幸運。
童星身分大轉變 從清純演員到運動員女神
兩位昔日童星的身分轉變令人驚嘆，吳諾弘從小演員蛻變成港隊劍擊運動員，並開設YouTube頻道與粉絲分享生活點滴。而冼迪琦則專注在台灣發展啦啦隊事業，近年因參加試當真頻道的《墨魚遊戲2》在香港人氣重新回升。兩人的重新合體不但勾起觀眾童年回憶，更展現了他們各自精彩的人生軌跡，從清純小演員進化為各自領域的佼佼者。
網民熱議童星合體 大讚反應真實搞笑
這段影片一出立即引起網民熱烈討論，不少人大讚兩人的互動真實自然，特別是吳諾弘面對小迪爆料和寫真集時的尷尬反應，被形容為「男生本色」相當可愛。有網民留言：「Lawrence嘅反應太真實啦，完全係正常男仔會有嘅反應」、「小迪好大方，Lawrence好純情，呢個對比好搞笑」、「睇到佢哋長大真係好有感觸，時間過得好快」。這場童星重聚不但成功勾起集體回憶，更以輕鬆幽默的方式展現了兩人的友誼和成長。