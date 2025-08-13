呂慧儀為11歲仔仔慶生 單親媽媽突自爆每年必做「一件事」網民睇完勁感動！

「長腳蟹」呂慧儀一向視兒子「蟹籽」黃柏翹如珠如寶，近日趁著蟹籽11歲生日，兩母子特地到主題公園大玩特玩，享受親子樂！呂慧儀在社交平台大曬多張溫馨合照，場面溫馨。呂慧儀更罕有地自爆一個對兒子的「特殊願望」，究竟許下了甚麼感人承諾？