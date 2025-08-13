呂慧儀為11歲仔仔慶生 單親媽媽突自爆每年必做「一件事」網民睇完勁感動！
「長腳蟹」呂慧儀一向視兒子「蟹籽」黃柏翹如珠如寶，近日趁著蟹籽11歲生日，兩母子特地到主題公園大玩特玩，享受親子樂！呂慧儀在社交平台大曬多張溫馨合照，場面溫馨。呂慧儀更罕有地自爆一個對兒子的「特殊願望」，究竟許下了甚麼感人承諾？
蟹籽11歲生日會 呂慧儀主題公園溫馨放閃
呂慧儀在IG分享，原來蟹籽一早就約定媽媽要去主題公園慶祝生日，非常識做！從她上載的多張照片可見，兩母子玩得相當盡興，不但與海獅、海豹等海洋生物近距離接觸，更齊齊探望可愛的熊貓寶寶。
呂慧儀興奮表示：「適逢熊貓寶寶一歲生日，成個主題公園不停咁播生日歌，好有氣氛啊！」之後他們更參與夏水禮活動，在波波池中玩水，同行還有一班蟹籽的好兄弟，難怪蟹籽笑得如此燦爛。呂慧儀亦為兒子準備了精緻的生日蛋糕，照片中蟹籽從後方緊緊抱著媽媽，頭貼頭合照，足見母子情深，羨煞旁人。
呂慧儀IG感性發文 自爆母子1個溫馨約定
除了分享玩樂照，呂慧儀亦感性發文，感謝兒子健康快樂地成長。她寫道：「好彩媽媽都有媽媽陪伴，睇住你哋玩，我都好開心！感恩你快樂健康地長大，請你繼續健康快樂咁成長。」字裡行間充滿母愛。文末，她更突然自爆一個埋藏心底的願望，原來是與兒子之間的一個小約定，她向蟹籽溫馨喊話：「我希望每年都跟你來一次抱抱魚魚的合照。」
網民激讚：好有愛嘅媽媽！
呂慧儀的溫馨帖文一出，立即引來大批網民湧入留言區，送上最真摯的祝福。網民大讚呂慧儀是「廿四孝媽媽」，並為蟹籽送上生日祝福：「生日快樂蟹籽！要繼續孝順媽咪！」、「見到你哋咁開心，都覺得好溫暖」、「長腳蟹真係一個好媽媽，蟹籽好幸福」、「攬實媽咪張相好sweet！」
