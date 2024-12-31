呂慧儀10歲兒子最新近照公開 網民大讚韓星味濃 轉走文青風格
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藝人呂慧儀在《愛回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角深入民心，一直深受觀眾歡迎，但鏡頭後的她卻是一名單親媽媽，自2018年與黃文廸離婚後便獨力湊大兒子Anton，並且不遺餘力地與他共度每個重要時刻。在剛過去的聖誕節，呂慧儀在社交平台上分享了一組與兒子的合照，照片中的Anton已從一個小BB長大成一名風格獨具的小男孩，令網民們驚嘆不已。
呂慧儀聖誕節溫馨母子時刻
在剛過去的聖誕節，呂慧儀於社交網分享與兒子Anton的聖誕合照，不僅展示了母子之間的親密無間，也讓人見證了Anton的驚人成長。照片中，呂慧儀緊緊擁抱著Anton，站在閃爍的聖誕樹前，兩人的笑容燦爛，彷彿能感染每一個看到這張照片的人。媽媽呂慧儀的留言透露今年聖誕節與兒子一起度過：
「Our holidays. Our memories.」
網民大讚呂慧儀兒子韓星味極濃
現年10歲的Anton穿上杏色上衣和淺綠色長褲，並疏了童星「小柏林」的標誌髮型，笑到雙眼都只剩下一條線，非常可愛。此外，Anton的皮膚非常白淨，打扮斯文，充滿文青味，難怪有網民指他韓星味極濃，「有種韓星的感覺」。
有粉絲留言表示：「好似睇住蟹仔大個仔」，呂慧儀也慨嘆回覆對方：「眨眼間，又長大一年」。
圖片來源：Sundaykiss編輯部、Instagram@konniecrab