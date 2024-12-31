呂慧儀10歲兒子最新近照公開 網民大讚韓星味濃 轉走文青風格

藝人呂慧儀在《愛回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角深入民心，一直深受觀眾歡迎，但鏡頭後的她卻是一名單親媽媽，自2018年與黃文廸離婚後便獨力湊大兒子Anton，並且不遺餘力地與他共度每個重要時刻。在剛過去的聖誕節，呂慧儀在社交平台上分享了一組與兒子的合照，照片中的Anton已從一個小BB長大成一名風格獨具的小男孩，令網民們驚嘆不已。

