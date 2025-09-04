呂慧儀43歲生日獲周潤發親煮長壽麵 熊家人溫馨慶生網民笑爆這回應
呂慧儀昨日（3日）迎來43歲生日，在社交網分享獲《愛．回家之開心速遞》「熊家人」慶生的溫馨照片和片段，更意外獲得周潤發親自下廚煮製的長壽麵，讓她興奮得「開心到瞓唔著」！拍攝《愛回家》9年來，呂慧儀與一眾演員早已建立如家人般的深厚感情，今年生日慶祝更是驚喜連連。
熊家人齊聚慶生 溫馨場面感動網民
今年生日慶祝特別盛大，除了在錄影廠切蛋糕慶祝外，呂慧儀更與劉丹、單立文、湯盈盈、張景淳、周嘉洛、陳浚霆和古佩玲一同享用生日飯慶祝。雖然滕麗名未能出席，但在大合照中仍被Key了進去，展現劇組成員之間的深厚友誼。這種跨越螢幕的真摯感情，讓觀眾見證了《愛回家》劇組的溫馨一面。
意外遇周潤發親煮長壽麵 生日驚喜爆燈
慶祝期間最大的驚喜莫過於巧遇周潤發和白茵，發哥更親自為壽星女煮製長壽麵，並與眾人逐一合照留念。這個意外的生日禮物讓呂慧儀感動不已，她在社交網留言表示：「今年生日系最驚喜的一年，有熊家人一齊過，有六美飯團，有11廠切生日蛋糕，仲有發哥整的長壽麵，開心到瞓唔著啊！」發哥的貼心舉動展現了娛樂圈前輩對後輩的關愛。
網民爆笑回應 許文強為馮敬堯女兒慶生
有趣的是，網民發現了一個有趣的巧合並幽默回應：「許文強來給馮敬堯的女兒慶祝生日？」這個評論巧妙地將周潤發的經典角色許文強與呂慧儀在《愛回家》中飾演的馮敬堯女兒角色連結起來，引起大量網民共鳴和討論。這種跨劇集的角色聯想為生日慶祝增添了更多趣味性。
九年愛回家情深 感恩身邊每個人
呂慧儀在感謝文中特別提到：「感恩有身邊的每一位，感恩有愛護我的你們，感恩有愛的熊寶寶，感恩有發哥同我哋嘅selfiesss，還遇到白茵姐，我很幸運啊！第九年在愛回家慶生很開心，謝謝你們，愛你們！」這段真摯的感謝展現了她對劇組大家庭的珍惜，也讓觀眾看到了《愛回家》背後的溫情故事。
圖片來源：IG@konniecrab資料或影片來源：原文刊於新假期