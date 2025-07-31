呂慧儀自揭唔愛煮飯 竟為囝囝日日整豪華便當 全因一句話勁感動：心都暖晒

今日（31日）「長腳蟹」呂慧儀突然喺社交網自爆其實唔鍾意煮食，但依然堅持每日為囝囝「蟹籽」黃柏翹親手炮製愛心飯盒，場面極之溫馨。佢上載嘅影片中，見到飯盒款式日日唔同，有肉有菜有水果，營養均衡又精緻，隔住個mon都聞到香味，完全唔似出自一個唔愛下廚嘅人。究竟係咩動力令佢甘願日日做煮飯婆？原來全因囝囝一句話！