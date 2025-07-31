呂慧儀自揭唔愛煮飯 竟為囝囝日日整豪華便當 全因一句話勁感動：心都暖晒

最新娛聞
東方新地

廣告

今日（31日）「長腳蟹」呂慧儀突然喺社交網自爆其實唔鍾意煮食，但依然堅持每日為囝囝「蟹籽」黃柏翹親手炮製愛心飯盒，場面極之溫馨。佢上載嘅影片中，見到飯盒款式日日唔同，有肉有菜有水果，營養均衡又精緻，隔住個mon都聞到香味，完全唔似出自一個唔愛下廚嘅人。究竟係咩動力令佢甘願日日做煮飯婆？原來全因囝囝一句話！

呂慧儀自揭唔愛下廚：想記下為你做午餐時刻

呂慧儀日前喺社交平台分享一段為囝囝蟹籽製作午餐飯盒嘅影片，並罕有地真情流露，坦言自己並非特別熱愛煮食。佢寫道：「純粹想趁你仲喺小學這幾年，盡量親手做每一個午餐盒俾你。」原來佢深知兒子大得快，擔心囝囝長大後就唔再需要媽媽嘅飯盒，所以想好好珍惜並記錄低呢段親子時光。呂慧儀更補充，雖然有時因為工作太忙會「趕頭趕命」，成品並非次次完美，但佢強調：「但我每一次都盡力放入我最真摯、最細膩的一份愛，你長大得好快，好似快過我準備便當嘅節奏，但我會繼續努力，盡力跟得上你。」字裡行間充滿母愛。

囝囝蟹籽一句話冧爆呂慧儀：同學好羨慕我！

呂慧儀嘅一番心血，囝囝蟹籽完全收到晒！佢透露蟹籽唔單止記得媽媽整嘅每一個飯盒，仲會分享邊款係佢嘅最愛，甚至會同同學分享。最令呂慧儀感動嘅，係囝囝放學後嘅一番話，佢引述囝囝說話：「記得有一次你放學話我聽：『同學好羨慕媽咪會寫紙條俾我，仲話我個飯盒好正。』」聽到囝囝天真又自豪嘅分享，呂慧儀直言：「嗰刻，我心入面暖晒。」簡單一句童言童語，就成為佢堅持落去嘅最大動力，認真sweet爆！

網民洗版激讚絕世好媽：蟹籽真係好幸福！

帖文一出，大批網民即刻湧入留言區，洗版式大讚呂慧儀係「絕世好媽」。網民意見一面倒，紛紛表示被佢嘅母愛所感動：「蟹籽真係好幸福！」、「有個咁錫自己嘅媽咪，睇到都覺得好溫暖」、「呢啲就係母愛，唔鍾意煮都會為個仔去學去做」、「媽媽嘅愛心飯盒係無價寶，大個咗會好懷念」、「隔住個mon都流晒口水，好想食呀！」睇嚟呂慧儀嘅一番苦心，唔單止溫暖咗囝囝個胃，仲感動埋一眾網民。

呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀 親子關係 （圖片來源：呂慧儀IG）
（圖片來源：呂慧儀IG）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 