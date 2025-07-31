呂慧儀自揭唔愛煮飯 竟為囝囝日日整豪華便當 全因一句話勁感動：心都暖晒
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今日（31日）「長腳蟹」呂慧儀突然喺社交網自爆其實唔鍾意煮食，但依然堅持每日為囝囝「蟹籽」黃柏翹親手炮製愛心飯盒，場面極之溫馨。佢上載嘅影片中，見到飯盒款式日日唔同，有肉有菜有水果，營養均衡又精緻，隔住個mon都聞到香味，完全唔似出自一個唔愛下廚嘅人。究竟係咩動力令佢甘願日日做煮飯婆？原來全因囝囝一句話！
呂慧儀自揭唔愛下廚：想記下為你做午餐時刻
呂慧儀日前喺社交平台分享一段為囝囝蟹籽製作午餐飯盒嘅影片，並罕有地真情流露，坦言自己並非特別熱愛煮食。佢寫道：「純粹想趁你仲喺小學這幾年，盡量親手做每一個午餐盒俾你。」原來佢深知兒子大得快，擔心囝囝長大後就唔再需要媽媽嘅飯盒，所以想好好珍惜並記錄低呢段親子時光。呂慧儀更補充，雖然有時因為工作太忙會「趕頭趕命」，成品並非次次完美，但佢強調：「但我每一次都盡力放入我最真摯、最細膩的一份愛，你長大得好快，好似快過我準備便當嘅節奏，但我會繼續努力，盡力跟得上你。」字裡行間充滿母愛。
囝囝蟹籽一句話冧爆呂慧儀：同學好羨慕我！
呂慧儀嘅一番心血，囝囝蟹籽完全收到晒！佢透露蟹籽唔單止記得媽媽整嘅每一個飯盒，仲會分享邊款係佢嘅最愛，甚至會同同學分享。最令呂慧儀感動嘅，係囝囝放學後嘅一番話，佢引述囝囝說話：「記得有一次你放學話我聽：『同學好羨慕媽咪會寫紙條俾我，仲話我個飯盒好正。』」聽到囝囝天真又自豪嘅分享，呂慧儀直言：「嗰刻，我心入面暖晒。」簡單一句童言童語，就成為佢堅持落去嘅最大動力，認真sweet爆！
網民洗版激讚絕世好媽：蟹籽真係好幸福！
帖文一出，大批網民即刻湧入留言區，洗版式大讚呂慧儀係「絕世好媽」。網民意見一面倒，紛紛表示被佢嘅母愛所感動：「蟹籽真係好幸福！」、「有個咁錫自己嘅媽咪，睇到都覺得好溫暖」、「呢啲就係母愛，唔鍾意煮都會為個仔去學去做」、「媽媽嘅愛心飯盒係無價寶，大個咗會好懷念」、「隔住個mon都流晒口水，好想食呀！」睇嚟呂慧儀嘅一番苦心，唔單止溫暖咗囝囝個胃，仲感動埋一眾網民。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期