呂方車Cam粗口片瘋傳後首開腔 棄私家車踩單車示範「向後Bye」
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呂方日前搭網約車時與司機爆粗互罵的車Cam片段在網上瘋傳，片中一句「向後掰」更意外成為全城潮語。事隔數日，呂方昨晚終於在社交平台首度開腔回應，但他的方式卻令所有人意想不到。
呂方身處北京棄四輪改踩共享單車拍片自嘲
呂方昨晚（12日）在社交平台上載兩張相片及一段短片，身處北京的他沒有坐私家車，反而租用共享單車夜遊。片中他刻意示範如何將單車側腳架踢起，並幽默提醒觀眾：「騎這個車之前，一定要把這個往後Bye啊！」帖文亦寫道：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～騎車之前記得把車梯向後掰😉」相片中他更戴上與車Cam片段中同款的黑色Converse帽，扶住黃色單車舉起手指公，另一張則是用腳將腳架「向後掰」的動作特寫。
呂方未有否認是片中主角更主動標籤明星不止AB面
值得留意的是，呂方全程未有否認自己就是車Cam片段中的主角，反而以輕鬆態度「自抽」回應。他在帖文中加上的標籤「明星不止AB面」更被視為間接承認事件，態度坦蕩。此前網約車司機與呂方的爭執源於目的地認知差異，司機稱已跟導航到達，但呂方堅持並非自己要去的位置，雙方因此愈嗌愈大聲，最終以粗口互相問候。呂方本已妥協落車，卻因聽不懂司機所講的「向後掰」而無法開啟車門，令衝突進一步升級。
向後掰一詞由車Cam片段意外走紅成全城潮語
事件中令人印象最深的，莫過於司機那句「開門你咪自己開，向後掰吖嘛」。呂方當時完全聽不懂這個詞，使勁推門也打不開，場面既尷尬又荒謬。「向後掰」其實是指用手將物品向後方向扳動或拉開，屬於較少在香港使用的詞彙，大部分港人同樣表示從未聽過。事件曝光後，這三個字迅速成為網絡潮語，被廣泛引用於各種二次創作之中。
網民排隊留言引用片中金句笑翻全場
呂方帖文一出，網民即時蜂擁留言，紛紛引用車Cam片段中的經典對白來回應。有人留言「哦，死矮仔我認得你」、「細聲啲呀」、「點解叫人食屎呀？」，亦有人問「腳踏有冇向後Bye？」、「跟導航騎嗎？」，留言區笑聲不斷。大部分網民對呂方的自嘲態度表示欣賞，認為他處理得體又幽默，有人更直言「笑死，原片落架後佢就出嚟自抽」、「自己抽自己水又幾好笑」。
資料或影片來源：原文刊於新假期