「向後BYE」一夜爆紅！疑似呂方搭網約車爆粗激戰司機 私隱公署介入刪片
定位出錯觸發車廂罵戰雙方情緒瞬間失控
從網上流傳的片段可見，這場罵戰的導火線源於網約車導航定位問題。司機聲稱已跟隨導航到達目的地，但疑似呂方的乘客卻指出尚未抵達正確位置「392號」，要求司機駛前少許。司機以「前面冇得停車」及「我跟定位，點對點」為由拒絕繼續行駛，並催促乘客落車。乘客隨即火起，質問對方「咁樣做生意」，司機則反擊「你要搵就坐的士」。臨落車時乘客爆粗表示會記低車牌，司機即以粗口還擊：「死矮仔，記得你，你係呂方」，更補上一句「臭明星」及「坐唔起車，唔好坐」，場面極度火爆。
私隱專員公署介入勒令社交平台移除影片
事件持續發酵後，個人資料私隱專員公署前日（10日）正式介入。公署證實已要求相關社交媒體平台將該段行車紀錄儀影片移除。公署方面指出，根據《個人資料（私隱）條例》，任何能透過視頻監控系統清晰識別特定人士的影像，均被視為「個人資料」，因此有權要求平台作出移除處理。雖然公署表示暫未收到正式投訴，但已主動採取行動要求影片下架，反映事件的嚴重性及對當事人私隱的潛在侵害。
呂方昔日形象與今次車廂衝突形成強烈反差
呂方作為香港樂壇資深歌手，過往一直以溫文爾雅的形象示人，代表作包括多首經典情歌。然而今次車Cam片段中，疑似呂方的乘客在車廂內情緒激動、粗口橫飛的畫面，與其過往公眾形象形成極大反差。有網民更將事件與其前妻Do姐（鄭裕玲）扯上關係，翻出舊帳討論二人當年的感情往事，令話題進一步擴散至娛樂圈層面。
網民瘋傳司機金句「向後BYE」爆笑留言洗版
事件在網上引發兩極反應，但最令網民津津樂道的，反而是司機指示乘客開門時說出的一句「向後BYE」（向後掰）。這句帶有濃厚鄉音的指示瞬間成為網絡潮語，網民紛紛留言「2026新潮語，向後BYE」、「呂方可以出新歌《向後BYE》」、「希望遇到識講向後BYE嘅司機」。至於事件本身，有網民認為「跟定位無錯，要人幫手車前少少就客氣啲啦」，亦有人批評「個司機有問題，搞大件事，服務業講嘢語氣好少少都唔識」。更有網民拉埋Do姐落水，留言「以前覺得Dodo好惡，原來分得好」，甚至有人形容事件是「呂方vs林雪」的世紀對決。