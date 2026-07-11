「向後BYE」一夜爆紅！疑似呂方搭網約車爆粗激戰司機 私隱公署介入刪片

網上近日瘋傳一段車Cam影片，一名疑似歌手呂方的男乘客搭乘網約車時，因落車地點定位問題與操鄉音司機爆發激烈罵戰，雙方在車廂內粗口連環互轟。事件迅速引爆全城討論，更驚動個人資料私隱專員公署介入勒令刪片，而司機一句「向後BYE」更意外成為網絡新潮語。