車cam流出！疑似呂方搭網約車爆粗鬧司機 對方一句話令成件事失控
司機拒絕多行幾步雙方即場爆粗互罵
從網上流傳的片段可見，事件起因是乘客設定的落車地點與實際目的地有偏差，乘客要求司機再向前駛少許到正確位置落車。惟司機以已抵達定位點為由拒絕，更表示已接到下一張訂單，要求乘客即時下車。乘客隨即不滿，斥責司機態度惡劣，雙方火藥味急升，互相以粗口對罵。期間司機認出乘客身份，直接喊出「呂方」二字，令事件性質即時升級。片段中可聽到疑似呂方的聲音要求對方「細聲啲」，但自己同樣越講越大聲，場面相當混亂。
呂方及網約車平台暫未作出正式回應
截至目前，疑似當事人呂方並未在任何社交平台就事件發表聲明或回應，相關網約車平台亦未有就司機的服務態度及處理手法作出公開交代。有網民指出，網約車司機在訂單未完成的情況下聲稱已接新單，做法存疑，質疑平台對司機的服務質素監管是否足夠。另有聲音認為，司機將載客過程錄影並公開上傳，涉及乘客私隱問題，做法極具爭議。
呂方昔日與鄭裕玲感情糾葛再被翻炒
現年六十多歲的呂方，早年憑歌曲走紅華語樂壇，惟近年甚少公開露面，演藝事業相對沉寂。今次事件曝光後，不少網民隨即翻炒其昔日感情往事，尤其是與鄭裕玲（Do姐）的一段情。有網民留言「好在Do姐冇揀到佢」，亦有人直言「Do姐以前又會鍾意件垃圾嘅」，更有網民聲稱呂方當年「昆咗dodo姐成千萬」。昔日二人分手時已引起坊間廣泛討論，如今呂方因搭車糾紛再度成為話題人物，舊帳亦被逐一翻出。
網民意見兩極有人撐呂方有人鬧爆雙方
事件在網上迅速發酵，網民意見明顯分成兩派。撐呂方的網民認為司機態度惡劣，「個司機唔啱，明明差少少都唔去埋，呢啲就係香港職業司機一貫嘅服務態度」，亦有人表示「今次我撐呂方，個Uber司機冇禮貌兼野蠻」。反對呂方的網民則指「由頭到尾都係呂方先講粗口鬧人，一定錯晒」，更有人形容其為「過氣歌手」，認為「紅唔起真係有理由」。另有網民笑言呂方把聲太易認，「大佬你明知自己把聲咁撚易認，你鬧人嗰時就用米奇老鼠聲啦」，亦有人改編其經典歌詞調侃「這一分鐘不能呆著坐，電話單之中只盼望set清楚」。