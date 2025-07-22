61歲呂方內地登台驚變「壽星公」！ 暴脹身形嚇窒網民：肥到冇頸？

現年61歲的「情歌王子」呂方，自2020年與圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚並誕下一女後，長駐內地積極登台賺奶粉錢。昨日（21日）他現身桂林山水音樂節，落力獻唱多首經典金曲，但全場焦點竟落在他嚴重發福的身形上，穿上花恤衫更顯肚凸，網民驚見他肥到頸部消失，不禁驚呼昔日偶像嚴重走樣。