61歲呂方內地登台驚變「壽星公」！ 暴脹身形嚇窒網民：肥到冇頸？
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現年61歲的「情歌王子」呂方，自2020年與圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚並誕下一女後，長駐內地積極登台賺奶粉錢。昨日（21日）他現身桂林山水音樂節，落力獻唱多首經典金曲，但全場焦點竟落在他嚴重發福的身形上，穿上花恤衫更顯肚凸，網民驚見他肥到頸部消失，不禁驚呼昔日偶像嚴重走樣。
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呂方桂林獻唱 花恤衫難掩暴脹身形
昨日呂方現身桂林山水音樂節，吸引大批粉絲到場支持，台下觀眾紛紛舉起應援物為偶像打氣，氣氛熱烈。呂方亦非常識做，向台下派心心兼大唱《聽不到的說話》等多首飲歌，歌聲依舊動人。不過，更多網民的焦點卻放在他的外形上，只見他身穿一件彩色花花恤衫，完全無法掩飾其脹爆的身形，臉頰圓潤飽滿，更有網民截圖指他「肥到冇頸」，與昔日情歌王子的形象判若兩人，令他的歌聲慘被身形問題蓋過。
婚後為養家頻撲 昔日情史再被提起
呂方自1983年參加新秀歌唱大賽奪冠後，憑藉獨特唱功紅遍兩岸三地，事業一帆風順。感情方面，他與圈中大姐大鄭裕玲（Do姐）的一段情最為人熟知，可惜戀情未能開花結果。呂方在2020年迎娶年輕粉絲伍惠寶，同年榮升人父，為給妻女更好的生活，他近年頻繁穿梭內地大小城市登台演出，相當賣力。有網民認為呂方可能是「幸福肥」，但亦有人慨嘆他為養家頻撲，或許因此疏於身形管理，昔日風采不再。
網民狠批走樣：「實力派都唔可以咁離譜」
呂方登台的影片在網上瘋傳後，隨即引發網民激烈討論，輿論幾乎一面倒聚焦在其身形上。不少網民留言狠批他嚴重走樣，直言「面形似壽星公」、「真係肥到睇唔到條頸」。更有網民坦言雖然呂方是實力派，但作為藝人亦應注重形象管理：「雖然走實力派路線，但外形也不可差得太離譜吧。」不過，也有粉絲力撐偶像，認為歌聲最重要：「呂方唱歌好聽就夠了」、「61歲有這樣的狀態很正常」。
圖片來源：小紅書截圖、微博@Josh呂方、Facebook@呂方 Josh Lui資料或影片來源：原文刊於新假期