呂爵安認與林明禎「了解中」後驚現脫粉潮 大馬女神硬食4字負評！

MIRROR成員呂爵安（Edan）因在歐洲被偶遇孖大馬女神林明禎共進晚餐傳出緋聞，瞬間引起雙方fans關注。雖然Edan早前澄清過2人只係朋友，不過日前（8日）於馬會活動後接受訪問時，被連環追問後鬆口表示與林明禎「了解中」，但係就引來唔少fans大感不滿，更以4字狠批林明禎……

