呂爵安認與林明禎「了解中」後驚現脫粉潮 大馬女神硬食4字負評！
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MIRROR成員呂爵安（Edan）因在歐洲被偶遇孖大馬女神林明禎共進晚餐傳出緋聞，瞬間引起雙方fans關注。雖然Edan早前澄清過2人只係朋友，不過日前（8日）於馬會活動後接受訪問時，被連環追問後鬆口表示與林明禎「了解中」，但係就引來唔少fans大感不滿，更以4字狠批林明禎……
Edan粉絲不滿林明禎形容女神為只懂賣弄身材
儘管不少Edan的粉絲對他的戀情充滿期待，但部分粉絲對此感到不滿，更認為女神林明禎襯不起清泉Edan，甚至有「脫粉潮」的現象。一位粉絲在threads表達了自己的不滿，指自己已經unfollow了Edan，因為不想看到Edan與林明禎戀情的消息。更有粉絲更表示好傷心，形容他們的戀情就像身家清白的男神終於被娛樂圈污染了，形容林明禎是一個只懂賣弄身材「搵老細格」的Double May！
網民：搵Double May都有錯?
有網友評論Edan粉絲的行為過激，認為現在這個年代他們過於「專制」，甚至不允許偶像有私人生活。「Edan唔揀林明禎都唔會揀你地架啦，戀愛自由都唔俾」「搵Double May都有錯?」「痴線，揀個靚嘅有咩錯」「Edan真係鍾意Double May！」
Edan呂爵安 出口護緋聞女友林明禎
Edan的緋聞女友林明禎即將在本月13日來港舉行見面會，Edan表示不需要特別出席見面會就能見到她，並叮囑媒體對林明禎「手下留情」：「要見面我自己約佢，唔使咁樣。大家嗰日手下留情，有咩就問我，唔好難為她！」但他否認「錫住」林明禎，而是作為男士應有的風度。
認同林明禎有聯絡 望大家「畀啲空間」
Edan坦承與林明禎偶爾會聯繫，在她休息期間也了解過她的健康狀況，相信她已經康復。他續說：「大家畀啲空間我，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」在旁的花姐亦幫口：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」
撰文：東方新地圖片來源：threads、ig＠minchen333、ig＠edanlui、香港賽馬會、IG@nikonhongkong