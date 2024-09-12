呂爵安凌晨上水感謝Fans 2手平台出現大量拋售應援物 網民意見兩極
呂爵安凌晨上水感謝Fans：我還是那個我
Edan一如既往地在社交平台上分享他的工作日常，並將投入到劇組的拍攝中。此外，他還在IG直播節目中開設了「早晨專區」，每天早上與大家分享早間心情。在一個周三的早晨，他使用了《怪獸公司》中毛毛和阿Boo擁抱道別的GIF，與平時的幽默風格有所不同，展現了一種溫馨感。
儘管Edan的戀情獲得不少支持和鼓勵，但也有部分粉絲感到心碎。Edan今日凌晨在Telegram群組發文表示：「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。同時我也看到有些粉絲感到難受，甚麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，我希望大家一切安好。」這段話顯示了他對粉絲的關心和感激。
Edan大方認愛獲得近5萬讚好 Edan曾回應「脫粉潮」未驚過！
雖然部份狂迷對Edan的表態回應消極，但Edan在周二中午於Threads的聲明，經過接近一天已得到近5萬讚好、1.9萬轉發，評論都係表示羡慕並加以鼓勵，似乎仍有市場會值！
對於脫粉潮，去年3月Edan亦曾有回應，當時有評論指MIRROR驚變「人棄男團」，因為有評論指防疫解除後樂迷回復追捧韓流，Edan出席電影首映禮時，就直接承認親自目擊「脫粉」：「係個人選擇，希望遲啲再鍾意番我！」態度十分大方！
粉絲大鬧「付出咁多到頭來佢攞我啲錢養另一個女人」
部分粉絲不認同「偶像不是聖人」這句話，認為偶像是粉絲一手一腳用錢捧出來，偶像拍拖是代表不專業，不拍拖的行為可以算是為粉絲服務的其中一種。有極端的粉絲更大鬧「付出咁多到頭來佢攞我啲錢養另一個女人」
Edan粉絲「退坑」2手平台賣應援周邊商品！
除了這些粉絲在社交媒體上發表長篇「脫坑文」外，Instagram上，追蹤者數目也有所下降，從前日的72萬1千人降至今天的72萬人，顯示出大約有1千人取消了追蹤。而在拍賣平台Carousell上更開始出現出售大量Edan相關的周邊商品，包括個人品牌服飾、應援公仔和海報等。部分商品標明為「退坑」，有些甚至免費送出公仔和海報。特別是Edan品牌的Nade服飾，如頸巾從原價近＄700降至＄400，顯示出市場上的炒價情況已經大幅下降。
網民：怪Edan不如怪自己！
有網友評論Edan的粉絲行為過激，認為現在這個年代他們過於「專制」，更指追星是你情我願，應放過Edan。也有網民笑言指Edan可以媾女神林明禎也是粉絲一手一腳捧出來，怪edan不如怪自己「追星嘅嘢你情我願 唔鐘意咪quit」「佢nobody一名 可以媾到林明禎？所以佢媾林明禎 係你哋fans造成」「悲傷五階段，否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受」「一開始真係要拍住拖咁出道」「女人真係恐怖」