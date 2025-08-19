呂爵安演唱會｜Edan認林明禎有捧場 台上深情告白盧瀚霆 霸氣回應「登神CP」負評
MIRROR成員呂爵安（Edan）一連三場個人演唱會《EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》昨晚（18日）於亞博Arena圓滿結束，尾場氣氛熾熱，Edan更罕有地兩度Encore，令完場時間延至深夜11時53分！騷後Edan受訪時，除了重提與嘉賓盧瀚霆（Anson Lo）的兄弟情，更首次強硬回應網上對「登神CP」的討論！
Edan尾場兩度Encore唱到超時 林明禎驚喜現身觀眾席
呂爵安演唱會尾場誠意十足，在歌迷熱情呼喊下，他兩度重返舞台Encore，最終送上《我們都是別人口中的壞人》、《我以為可以》及《突如其來的心跳感覺》三首歌曲，令全場歌迷喜出望外。Edan在騷後訪問中坦言，原本沒有預計會再次Encore，但為了不想讓歌迷失望，最終決定加碼演出，唱至深夜近12點才完場。此外，對於網上流傳林明禎現身場內，Edan亦大方承認有邀請對方前來欣賞，而林明禎當晚亦有低調捧場，足見二人的好交情。
Edan台上愛宣言冧爆Anson Lo：義無反顧支持對方
演唱會其中一個焦點，絕對是日前請來盧瀚霆（Anson Lo）擔任嘉賓的環節。二人在台上深情對話，公開宣告視對方為「最好朋友」，場面感人。Edan在完騷後重提此事，透露Anson Lo當時的反應：「佢有同我講佢差啲喊，我無事啦。」他感性地表示，二人多年交情得來不易，能夠如此信任對方，成為彼此的「樹窿」並義無反顧地互相支持，讓他非常感謝。Edan更補充，Anson Lo在尾場當晚亦有特地到場陪伴在側，盡顯兄弟情深。他直言不知道未來會如何，所以每次邀請嘉賓都當作是最後一次，份外珍惜。
Edan寸爆登神CP粉：佢哋個腦裡先至係真理
當被問及網上對「登神CP」合體的熱烈討論，當中夾雜支持與反對聲音時，Edan一改溫文形象，罕有地強硬回應。他直言：「我真係冇乜所謂，因為『關你……』」，雖然未有說完，但意思已相當明顯。他續說，無法控制外界如何形容他們的關係，更形容部分粉絲的想法十分有趣可愛：「佢哋個腦裡先至係真理，想幫埋我哋諗嘢，佢哋自己鍾意。」
言談間似乎對粉絲的過度解讀感到無奈。至於其他MIRROR兄弟會否呷醋，Edan則笑言大家都很明白他與Anson Lo的老友關係，不會因此產生誤會。
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@ansonlht資料或影片來源：原文刊於新假期