呂爵安生日 爵屎創意爆燈 柬埔寨「建廁所」送偶像 Edan現身回應超爆笑
爵屎創意爆燈 柬埔寨建廁所送偶像
這位有心思的粉絲在社交媒體寫道：「作為廁所KOL，梗係要有返個以Edan為名嘅廁所啦！今年慶祝爵安生日繼續支持點滴是生命既項目：建造了一個遮蓋廁所，不但解決衛生問題，仲可以保障水源嘅乾淨；同時亦為女性既安全得到保障。希望Edan 30-1嘅生日繼續做迷人嘅星星。」從捐助資料顯示，這個「EDAN LUI」廁所位於柬埔寨Trach Pok Village，受惠者為當地村民「Ki Kun」一家5口，有效解決他們的衛生問題。
呂爵安驚訝回應 粉絲邀請打卡
看到這份特別的生日禮物，呂爵安都忍不住回應：「哇！」該名爵屎立即興奮地留言：「約你一齊去打卡，我有地址」，展現粉絲與偶像之間的有趣互動。其他網民見狀亦紛紛讚好，留言表示：「爵屎創造力量同幻想會嚇你一跳」、「International fan 💩 club」、「好正又實際幫到人的生日禮物」，對這個既有意義又有創意的應援活動表示欣賞。
網民聯想通渠CP經歷 Jeremy無法幫手
有眼利的網民見到藍色字加廁所，立即聯想起首屆《造星》時期，呂爵安與Jeremy在美國受訓時的經典「塞廁」事件。當年兩人被編為同房，某日呂爵安在酒店房如廁後發現廁所塞了，驚惶向室友Jeremy求救，結果Jeremy要對住塞滿一缸「啡色嘅水」閉氣通渠，這段暗黑經歷在數年後節目《調教你MIRROR》才被公開，從此他倆被稱為「通渠CP」。今次「EDAN LUI」廁所遠在柬埔寨，因此有爵屎幽默留言：「Touchwood塞咗，Jeremy不能進去幫手㖭🤣」。
慈善組織助建廁所 解決基本衛生需要
「建廁所」其實是慈善組織「點滴是生命」的捐助項目之一，他們除了在多個落後國家為缺水村落興建用水設施，還提供衛生意識教育，幫助窮困村民建廁所，讓他們不因經濟及環境而被剝奪生活基本權利。前年「世界廁所日」，該組織便在柬埔寨偏僻村落為家庭興建有蓋廁所，捐款者只需3,500元便能有效為居民解決衛生問題，避免排泄物暴露於野外，防止細菌傳播，對當地村民來說意義重大。