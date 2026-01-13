呂爵安生日 爵屎創意爆燈 柬埔寨「建廁所」送偶像 Edan現身回應超爆笑

29歲呂爵安即將迎來生日，粉絲們的應援活動再次展現驚人創意，這次竟然以偶像名字命名建造廁所作為生日禮物。一名爵屎為偶像「廁所KOL」Edan，透過慈善組織「點滴是生命」捐款3,500元，在柬埔寨偏遠村落為當地村民興建有蓋廁所，並正式以「EDAN LUI」命名，讓這份生日禮物既有善心又充滿玩味。