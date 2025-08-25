呂頌賢肺病入ICU一度昏迷 胸痛咳出濃痰或患肺炎 注意4種痰色反映健康狀況！
她形容這是「驚濤駭浪的2個多月」，連醫護人員都表示個案「屬罕見及嚴重」，所幸最終仍順利康復出院，現已在家休養，提醒大眾切勿因過勞而忽略身體健康。
呂頌賢經歷昏迷：死過翻生
另一方面，呂頌賢亦有轉發妻子帖文並報平安：「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」
每年逾萬港人死於肺炎
肺炎是指單一肺葉或整個肺部受感染而引起的發炎，可引起胸腔積液，一般由細菌、病毒及真菌所引起。在出現抗生素前，患上肺炎的死亡率可高達3分1。根據衛生署的數字顯示，2010年全港有超過5,800人因肺炎死亡，佔全年總死亡人數達13.6%；至2023年，全港共有11,334人死於肺炎。
5類人易感染肺炎
肺炎可以發生在任何人身上，即使免疫力正常，都可能被一些毒性較強的微生物入侵而引起肺炎；同時，若免疫系統出現嚴重受損的人，亦可因一些本來不會致病的微生物入侵，並有機會引起致命性的肺炎。
．長者（65歲以上）
．幼兒（2歲以下）
．吸煙者
．慢性病患者（如心血管疾病、糖尿病或慢性肺病）
．免疫系統受損者
拆解4種濃痰顏色
持續咳嗽往往伴隨有痰，日本橫濱市立大學研究所醫學研究科呼吸器病學主任教授金子猛曾指出，痰是由氣管分泌的分泌物，用途是將異物、病原菌、病毒用黏液包覆並排出氣管之外；長期、大量有咳痰問題可以與多種嚴重疾病有關，如支氣管炎、肺炎、肺結核甚至肺癌。
金子猛提醒，咳嗽有痰持續2星期以上應盡快求醫檢查。他又提出一套以痰的顏色辨認可能疾病的方法，供各位參考：
黃色、綠色痰液
可能是肺炎、支氣管炎等細菌感染，也有可能是肺結核。
紅色、茶色痰液
支氣管擴張症、肺癌、肺結核、肺炎、心臟衰竭都可能讓痰液混雜血液。醫學博士伊藤晴紀指出，痰液呈現紅色、茶色一定要注意，很可能不是一般的感冒咳嗽，務必盡快就醫。