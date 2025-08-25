呂頌賢肺病入ICU一度昏迷 胸痛咳出濃痰或患肺炎 注意4種痰色反映健康狀況！

曾演「令狐沖」的59歲呂頌賢，近日傳出因肺部感染細菌，病情一度危急需入住深切治療部（ICU）。太太麥景婷昨日（24日）於微博發文指，呂頌賢最初到急症室求醫，但因醫療失誤被安排出院，隨後病情惡化，再次入院並需留醫深切治療部14日，細菌甚至一度擴散至多個器官更一度昏迷，體重更因而暴跌40磅。