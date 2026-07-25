呢度都有外星人｜陸浩明羅毓儀直播拆解UFO！揭秘金字塔三星堆外星關連？
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近日TVB驚現身高近3米的外星人，更與陸浩明、羅毓儀等人開會，畫面極震撼！原來一切是為新節目《呢度都有外星人》造勢，節目將直播拆解UFO、人類被綁架等驚世謎團，究竟金字塔是否真的與外星生物有關連？
TVB驚現3米高外星人 陸浩明羅毓儀密室開會
上星期TVB播出的節目宣傳片引起全城熱話，片中不僅有林映暉（暉哥）、黃瀅仴（Verena）、黃婧靈（波波）三位女主持仿如被「上身」般唸出「外星文」，更有另一條短片拍到不明飛行物體（UFO）在將軍澳TVB上空盤旋。最震撼一幕，是一隻身高近3米的疑似外星生物，在保安護送下進入TVB大樓，並與陸浩明、馮熙燮（Ryan）、羅毓儀（Yuki）等人疑似進行會議，片段曝光後網民紛紛猜測TVB葫蘆裡到底賣甚麼藥。
官方解密新節目 陸浩明Yuki直播拆解UFO
謎底今日終於解開！原來連串古怪現象，全是為TVB Plus（82台）全新直播節目《呢度都有外星人》宣傳。節目由陸浩明、馮熙燮（Ryan）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，將於8月3日起，逢周一晚9點半及周二晚9點35分直播。早前引起討論的「外星文」，其實是製作團隊透過AI技術，將宣傳語句「呢度都有外星人，82台TVB Plus」反向播映而成，創意十足。
節目內容大曝光 拆解金字塔三星堆千古謎團
隨著早前美國政府公開多輯「UAP」（不明異常現象）照片，全球再度掀起外星人熱潮。TVB節目《呢度都有外星人》食正勢頭，將深入探討一系列與外星生物相關的神秘議題。節目內容將會觸及外星生物的物種分類、轟動一時的人類被綁架事件真相，甚至會剖析埃及金字塔、四川三星堆等古代文明遺跡，是否真的與外星生物有著密不可分的關連，誓要為觀眾揭開這些千古謎團。
網民洗版勁期待：「TVB終於玩呢啲題材！」
新節目消息一出，立即引爆網民討論區，不少人都表示對節目題材極感興趣。「條宣傳片嚇死，原來係新節目，好想睇！」「陸浩明加Yuki呢個組合好新鮮，期待佢哋講外星人。」「終於有節目講金字塔同三星堆，呢啲題材好吸引！」「希望唔係齋吹水，有啲真材實料嘅分析。」「TVB終於玩呢啲神秘學題材，一定追！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期