呢度都有外星人｜宣傳片3米高外星人嚇窒網民！揭秘AI製作驚人真相
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近日TVB驚現身高近3米的外星人，更獲保安護送入大樓，影片曝光即時嚇窒全城！正當網民熱議之際，謎底終於解開，原來這段超逼真畫面全靠AI技術生成，背後創意團隊更大有來頭，究竟是如何做到？
TVB驚現UFO同外星人 宣傳片震撼全城
上星期TVB釋出兩條極具神秘感的宣傳片，成功製造話題。第一條片中，三位女主持林映暉（暉哥）、黃瀅仴（Verena）及黃婧靈（波波）突然唸出一連串意義不明的「外星文」。而另一條短片則更加震撼，一隻UFO被拍到在將軍澳TVB上空短暫停留，隨後一名身高近3米的巨型外星生物，在保安護送下進入大樓，更與陸浩明、馮熙燮（Ryan）及羅毓儀（Yuki）等人開會。極度逼真的畫面引起網民廣泛討論，紛紛猜測事件真偽。
FF工作室揭秘AI製作 「火星文」原來係倒播
今日官方終於揭開謎底，原來一切都是為新節目《呢度都有外星人》所做的創意宣傳。片中令人毛骨悚然的「外星文」，其實是由製作單位FF工作室透過AI生成，將宣傳口號「呢度都有外星人，82台TVB Plus」作反向播映的效果。而極具視覺衝擊的UFO及外星人影像，同樣是運用AI技術重塑，成功突破虛實界限，讓虛擬生物與藝人同場演出，效果異常迫真。
電視台大玩創意行銷 AI技術突破虛實界限
這次宣傳活動可謂電視台在創意行銷上的一大突破。製作團隊FF工作室巧妙地利用AI技術，將虛擬的外星人和UAP影像與真人藝人結合，創造出幾可亂真的畫面，成功在節目播出前引起大眾的廣泛關注和討論。這種突破虛實界限的宣傳手法，不但為即將在8月3日首播的節目《呢度都有外星人》造足聲勢，更展示了AI科技在影視製作上的巨大潛力。
網民驚嘆製作迫真：「以為真係有外星人！」
當宣傳片的AI製作秘密被揭開後，網民紛紛表示驚訝，大讚製作團隊的心思和技術。「勁！我真係信咗有外星人去TVB開會！」「原來段聲係倒轉播，好有創意，製作組好癲！」「FF工作室好勁，啲CG效果好真，香港製作嚟講好高質。」「呢個宣傳方法好成功，完全捉到我眼球，會想睇個節目。」「畀條宣傳片呃咗，但呃得好心服口服，好期待個節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期