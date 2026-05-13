43歲樂風創辦人周佩賢寓所離世 方皓玟首開腔揭「同居真相」澄清兩大傳聞
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樂風集團創辦人兼主席周佩賢昨日（12日）被發現於九龍城寓所內離世，終年43歲。這位同時創立人氣食店「楚撚記大排檔」的女商人，近期正面對嚴重財政壓力，好友方皓玟今日首度開腔回應事件，一番話令外界嘩然。
友人收到輕生訊息報警惟為時已晚
事件發生在昨日下午1時許，九龍城太子道西211號一住宅單位內。據了解，周佩賢約一周前曾向身邊友人坦言旗下企業正承受嚴峻財政壓力，但當時她態度堅定，表明不會輕生，仍會積極尋找解決方法。然而昨日下午，友人突然收到周佩賢傳來的輕生訊息，隨即報警求助。救援人員趕抵現場後，發現周佩賢倒臥睡房床上，證實已無生命跡象，現場發現燒過的炭但未檢獲遺書。
方皓玟心痛為亡友澄清兩大傳聞
周佩賢離世消息傳出後，外界隨即關注她與藝人方皓玟之間的關係。方皓玟曾於2023年及2024年先後為樂風集團旗下樓盤擔任代言人，兩人份屬好友。昨日有傳媒向方皓玟求證死訊時，她一度表明不想回應。直到今日（13日）下午，方皓玟終於首度開腔，語氣堅定地表示：「我們是鄰居不是同居，我亦想幫她澄清，她並沒有抑鬱症，不要這樣將一個死者受委屈。」短短數句，既否認了同居傳聞，亦駁斥了周佩賢患有抑鬱症的說法。
43歲女強人商場打拼創立兩大品牌
周佩賢在商界以果敢作風著稱，一手創立樂風集團並擔任主席，同時於2018年創辦「楚撚記大排檔」，首店設於土瓜灣馬頭圍道，其後於2022年搬遷至原區更大舖位，在地產及飲食界均建立起相當知名度。方皓玟則在2021年與日籍前夫離婚後一直獨力撫養兒子，其後搬至加多利山一帶居住，與周佩賢成為鄰居，兩人友誼深厚，方皓玟更多次公開出席樂風集團活動。
網民對女商人突然離世深感惋惜
消息曝光後，不少網民在社交平台留言表達震驚與惋惜。有網民感嘆「做生意壓力真係好大，外人好難理解」，亦有人留言「希望大家唔好再揣測死者私生活，畀佢安息」。另有網民對方皓玟主動為亡友發聲表示敬佩，留言稱「呢個先係真朋友，死後都幫手講返公道說話」。目前警方已將案件列作自殺處理，確切死因仍有待進一步調查。
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圖片來源：方皓玟@Facebook、IG@charmainefong、IG相片資料或影片來源：原文刊於新假期