周吉佩力邀Ian忠粉房署羅淑佩睇騷 親解演唱會3件事 原來選址有段故？
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38歲周吉佩（吉吉）2022年參加《中年好聲音》奪冠後簽約TVB，人氣急升嘅周吉佩除咗火速收穫大批fans之外，早前更宣布將於下月舉辦首次個人演唱會。而因活動與房署署長羅淑佩結緣嘅周吉佩仲於生日音樂會後透露有邀請對方睇騷，仲親解演唱會3件事，一解fans嘅好奇心！
周吉佩親解演唱會3件事
周吉佩日前接受訪問時親自解釋今次演唱會嘅名字由來、選址原因以及以紙飛機為海報元素嘅原因，一次過滿足fans嘅好奇心！周吉佩表示以「第三人生」為演唱會名字係紀錄自己嘅經歷：「第一段就係我啱啱初入行，跟住就係樂隊嘅時期，咁今次就係《中年好聲音》之後，對我嚟講呢就係第三次嘅人生開始」更希望從中表達自己一直追尋唱歌同音樂嘅心。
至於選址方面，周吉佩表示旺角麥花臣場館係自己樂隊首次開騷嘅地方，更透露會選擇紙飛機為海報因素皆因：「初入行時拍過一啲專訪，就曾經寫過一啲願望係紙飛機入面飛出去，但係就不能實現，所以今次終於實現，希望可以畀大家一齊感受到。」
周吉佩邀請Ian忠粉羅淑佩睇騷
周吉佩本月初出席活動時與房署署長羅淑佩同台，更與對方一齊足3個鐘活動評判，兼獲對方表示最大收穫係同周吉佩一齊做評判！
署長羅淑佩向來係MIRROR人氣成員Ian陳卓賢嘅忠實fans，周吉佩出席生日音樂會時亦被問到有否邀請羅淑佩睇自己嘅演唱會時，周吉佩就表示活動當日已經向署長發出邀請，希望對方屆時可以抽空出席！
《周吉佩第三人生演唱會》詳情
日期： 2024年11月30日（星期六）
時間： 晚上8時15分
地點： 旺角麥花臣場館
門票： 港幣$980及$680元（全場座位）
撰文：東方新地圖片來源：Facebook@何永賢 Winnie Ho、Facebook@周吉佩、Facebook@TVB娛樂新聞台