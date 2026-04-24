SUPER Unplugged Live｜周吉佩合體張與辰爆秘密揭真面目！破天荒互唱對方名曲

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今晚周吉佩與張與辰殺入直播間，火爆獻唱震撼網民！兩人破天荒互唱對方名曲，更揚言大爆真面目，到底背後隱藏甚麼秘密？

今晚九時齊開咪周吉佩張與辰震撼開唱

今晚九時正這兩位實力派男歌手齊齊登陸myTV SUPER 33台，為十周年限定音樂會獻聲。他們以最純粹不插電形式演繹多首原創作品，並由資深音樂人沈宗賢坐鎮指揮；觀眾不但能免費欣賞這場極具感染力聽覺盛宴，更可以透過聊天室功能即時互動。只要全場觀眾齊心合力推高聲量指標，達到指定目標時將可即時解鎖額外隱藏歌曲，讓大家由被動觀看者轉變成推動演出一份子，氣氛絕對高漲。

周吉佩火速爆料排練原來一Take過

提到這次難得同台合作，兩位歌手直認私底下默契好到超乎大家想像。周吉佩受訪時更難掩興奮心情，毫不保留地直言：「原來我哋好多嘢都可以一take過，好自然就完成咗。」除了展現神級合唱功力之外，張與辰亦表示會破格翻唱好兄弟名曲第三人生，而周吉佩亦會深情演繹對方作品深海。他們坦言十分期待用全新曲風辣㷫全場氣氛，為全球各地免費同步收看直播歌迷帶來最大驚喜。

相識多年周吉佩張與辰兄弟情大翻出

回顧兩位音樂才子惺惺相惜之路絕對充滿火花。他們今晚更承諾會在台上盡訴心中情，即場踢爆對方鮮為人知一面，分享彼此第一印象與合作後轉變，將多年累積下來兄弟情一次過爆發出來。

super unplugged （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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