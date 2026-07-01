周吉佩回應Labubu失竊認識小偷身份 公仔歸還「裝備」升級疑補鑊

周吉佩日前出席活動時大方還原去年樂易玲生日派對上的Labubu花束失竊事件，不但親口證實涉案者是圈中人熟悉的前TVB男藝人，更爆出對方歸還公仔時疑似「補鑊」的搞笑細節。然而吉吉勇敢開腔後竟突然發高燒，令粉絲擔心不已。