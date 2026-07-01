周吉佩回應Labubu失竊認識小偷身份 公仔歸還「裝備」升級疑補鑊
周吉佩親述派對尾聲花束離奇消失經過
周吉佩憶述去年樂易玲生日派對接近尾聲時，他突然發現自己精心準備的Labubu花束不翼而飛，餐廳職員得知後迅速協助翻查閉路電視，畫面清楚拍到一名約40多歲、已離巢轉戰內地市場的前TVB男藝人，在賓客散去之際直接將花束順手帶走。吉吉坦言當時大家都認得畫面中的人，他形容：「我哋大概知道嘅，不過件事已經完咗。」
吉吉回應事件稱純屬誤會樂易玲反安慰佢
對於外界的各種猜測，周吉佩連番強調事件純屬一場「美麗的誤會」，並透露樂易玲得知後非但沒有動怒，反而主動安慰他說「好小事」。吉吉表示：「如果要追究都一年前已經追究。」他又直言自己與涉案男藝人仍然是朋友，兩人的交情並未因此產生裂痕，但被追問對方有否親自向他道歉時，吉吉則坦白回應：「冇，我哋冇溝通。」
失蹤Labubu歸還時「裝備」升級疑補鑊
整件事最令人啼笑皆非的，是那批失蹤公仔最終物歸原主時竟然「升級」了。周吉佩透露公仔現已安全回到樂易玲辦公室，而且比原本更加靚：「佢亦都再靚咗！因為整咗好靚嘅衫仔畀佢哋，有整咗手袋。」換言之，涉案男藝人歸還時特意為公仔添置了小衫仔和迷你手袋飾物，被外界解讀為試圖「補鑊」的舉動。吉吉笑稱這是一個「特別的ending」，令原本尷尬的失竊風波多了幾分幽默。
網民瘋狂猜測小偷身份 吉吉發燒惹粉絲擔心
事件曝光後隨即引爆網民的偵探魂，紛紛在留言區列出符合「40多歲、已離巢、轉戰內地」條件的前TVB男藝人名單，展開一場大型「估兇手」遊戲。有網民留言：「呢個條件已經收窄到得幾個人啦！」亦有人笑指：「送返仲要加衫加袋，心虛到不得了。」不過最令粉絲憂心的是，吉吉在勇敢爆料後竟突然發起高燒，昨日他在社交網透露：「突然發高燒…今日個腦load得好慢…希望呢兩日快快痊癒，唔好影響之後的演出。」有Fans留言關心：「唔好嚇我哋呀吉吉！」
3大線索鎖定重大嫌疑人範圍
根據報導透露的資訊，涉事「貪心男」有極具辨識度的身份特徵：線索一，現年40多歲、已婚並育有子女，經常在社交平台展示溫馨家庭生活，積極經營「好爸爸」、「好老公」形象；線索二，曾在TVB台慶頒獎禮奪得獎項，一度備受公司力捧；線索三，已離巢轉戰內地市場，業務廣泛，涉足內地劇集、網絡電影、直播帶貨及商演活動。這三大條件疊加之下，符合描述的前TVB男藝人範圍已被大幅收窄。
網民列出3大嫌疑人逐一比對分析
事件曝光後隨即引爆網民熱議，紛紛「對號入座」列出嫌疑人名單。嫌疑人一：梁競徽（原名梁烈唯），現年47歲，已婚育有一子一女，常在小紅書及抖音分享家庭樂，曾奪「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，近年全面轉戰內地拍網大、直播帶貨兼投資生意，被網民視為呼聲最高人選。嫌疑人二：王浩信，現年43歲，兩屆視帝，已婚育有一女，目前亦有在內地發展，但網民認為其較少高調經營「好老公」形象，吻合度稍遜。嫌疑人三：楊明，雖符合年齡及獎項條件，但因尚未結婚且無子女，被網民直接排除。大批留言直指「為咗幾隻Labubu搞成咁，真係難睇到一個點」，亦有人感嘆圈中人際關係之脆弱。