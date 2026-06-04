周吉佩伺候仔仔拍廣告開工 一家四口開拓「神秘副業」變「掘金天團」月入驚人！

歌手周吉佩昨日在社交平台分享兒子Jasper拍廣告的幕後花絮，搞笑自稱化身「周助理」全程伺候這位「小老細」。吉吉透露兒子平時在家嘈到拆天，但一到片場見到攝影機和工作人員就變得專業，當導演一喊「Action」即刻上身。這個溫馨父子檔背後，原來隱藏著一家四口的強勁吸金實力。