周吉佩伺候仔仔拍廣告開工 一家四口開拓「神秘副業」變「掘金天團」月入驚人！
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歌手周吉佩昨日在社交平台分享兒子Jasper拍廣告的幕後花絮，搞笑自稱化身「周助理」全程伺候這位「小老細」。吉吉透露兒子平時在家嘈到拆天，但一到片場見到攝影機和工作人員就變得專業，當導演一喊「Action」即刻上身。這個溫馨父子檔背後，原來隱藏著一家四口的強勁吸金實力。
周吉佩化身專業助理 iPad零食全天候待命
吉吉在貼文中搞笑描述自己的「助理」工作，表示要全日高度戒備，老細一說想食糖就即時準備零食袋，一說渴就呈上飲品，開始悶就送上iPad，務求令主角保持最佳笑容。他大讚兒子Jasper表現專業，獲製作組高度讚賞，自己都要給掌聲。這次父子檔拍攝繼早前的港鐵燈箱廣告後，再次展現了他們的默契和專業態度。
《中年好聲音》冠軍後 全家轉型KOL組合
自從周吉佩奪得《中年好聲音》冠軍後人氣爆發，一家四口已轉型為香港炙手可熱的KOL家庭組合。太太Louise本身是2007年落選港姐，外形和鏡頭感俱佳，現已辭去穩定工作全職擔任老公經理人，同時經營個人社交平台。她的IG充滿母嬰用品、護膚品、家庭電器等贊助內容，帶貨能力極強。品牌特別喜歡她既有前港姐靚媽形象，又有親切家庭主婦感覺的雙重魅力。
多變廣告組合覆蓋全方位市場需求
這個家庭最厲害之處在於可以拆分成不同生意組合，全方位覆蓋市場需求。夫妻檔經常以恩愛形象拍攝保健品、銀行理財、家居用品廣告，而父子或父女檔則主攻親子市場。一對仔女包包和波波長得可愛又聽話，非常配合拍攝。當需要一家四口合體時，通常是旅遊、主題樂園、家庭私家車、保險等大型品牌，這種全家福式代言費最為可觀。
網民熱議掘金能力 月入保守估計六位數
網民紛紛討論這家人的強勁吸金力，有分析指他們屬於「明星藝人轉型KOL」級別，報價包含周吉佩的明星效應和好男人形象溢價。「佢哋真係好叻，一家四口各有各做，收入應該好可觀」、「Louise辭職做全職KOL係明智決定」、「小朋友都開始有獨立廣告真係厲害」。亦都有網民估計，光是IG廣告業務，他們每月副業收入已達60,000至150,000港元不等，還未計算周吉佩本身的演出和音樂收入。
資料或影片來源：原文刊於新假期