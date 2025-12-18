周吉佩為仔女炮製神秘驚喜 開估一刻真實反應萌爆網民激讚
39歲《中年好聲音》冠軍周吉佩與前港姐太太黃彥欣結婚11年，一家四口幸福滿溢。這位出名「愛妻號」的好爸爸日前在社交平台分享為子女炮製驚喜之旅的溫馨片段，兩個小朋友開估一刻的真實反應萌爆網民，更獲大批粉絲激讚「父母典範」，羨煞一眾家長。
周吉佩神秘籌備驚喜之旅
周吉佩近日（16日）在IG上載一條短片，記錄他與太太黃彥欣為寶貝子女精心策劃的神秘旅程。片中可見，這對恩愛夫妻刻意對兩個小朋友隱瞞目的地，黃彥欣興奮表示「唔話俾佢哋聽，偷偷地準備好晒，帶佢哋去旅行，其實我已經執好晒佢哋啲嘢，佢哋唔知，好想知佢哋陣間嘅反應係點」。這個貼心安排充分展現了父母對子女的用心，讓網民大讚他們的細心思。
囡囡囝囝開估反應萌爆全場
當驚喜旅程終於揭盅的一刻，兩個小朋友的反應截然不同，同樣惹人憐愛。囡囡驚喜直呼「我估到你哋㗎」，展現出小女孩的機靈可愛，而周吉佩則寵溺地撫摸細佬下巴道「玩啲激動遊戲啊」，囝囝的天真表情瞬間萌化眾人心房。這個溫馨時刻完美捕捉了親子間的純真互動，讓不少網民直呼被治癒了。
周吉佩感性留言獲網民盛讚
周吉佩在片尾感性留言「見到子女開心，父母就開心，開心其實好簡單」，更表示「去邊唔重要最緊要佢哋開心，作為父母嘅我哋就心滿意足」。這番真摯話語瞬間觸動大批網民心弦，紛紛留言盛讚這對夫妻是「父母典範」，留言包括「好sweet吖」、「兩位好有心思」、「你同吉太真係係係好爸爸好媽媽」等讚美之詞。
網民激讚周吉佩一家和諧幸福
這條溫馨短片迅速在網上瘋傳，網民紛紛被這個四口之家的幸福氛圍感染。不少留言都讚揚周吉佩夫婦的用心安排，認為他們真正做到以子女為中心，這種無私的愛令人動容。有網民更表示羨慕這種家庭和諧，直言「呢種家庭先係真正嘅幸福」，足見這對夫妻在教養子女方面的成功，成為不少家長學習的典範。
圖片來源：IG@katchau86資料或影片來源：原文刊於新假期