「樂壇判官」周啟生反擊王晶力撐陳百強 狠批「唔好扮專家」引網民熱議

「樂壇判官」周啟生昨晚在社交平台發文反擊王晶，為已故歌手陳百強辯護，直指對方「唔識音樂就唔好講音樂」。事緣王晶早前評論陳百強音域不廣，形容其歌曲「誰都能唱」，引起樂壇人士不滿。周啟生力撐陳百強是「奇才」，更暗諷王晶「唔好扮專家」，網民紛紛留言支持，掀起一場音樂界論戰。