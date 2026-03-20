「樂壇判官」周啟生反擊王晶力撐陳百強 狠批「唔好扮專家」引網民熱議

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「樂壇判官」周啟生昨晚在社交平台發文反擊王晶，為已故歌手陳百強辯護，直指對方「唔識音樂就唔好講音樂」。事緣王晶早前評論陳百強音域不廣，形容其歌曲「誰都能唱」，引起樂壇人士不滿。周啟生力撐陳百強是「奇才」，更暗諷王晶「唔好扮專家」，網民紛紛留言支持，掀起一場音樂界論戰。

王晶評陳百強音域窄引爆爭議

導演王晶日前在社交平台談及陳百強死因時，順帶評論其音樂才華，直言「他聲線聲域不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱」。王晶更指出這種「容易唱」的特質令陳百強面臨激烈競爭，暗示其音樂成就有限。這番言論一出，立即在網上引起軒然大波，不少樂迷和音樂人都表示不認同。
王晶爆陳百強死因非情傷 再批歌路窄引網民圍攻

周啟生火速回應狠批王晶扮專家

被網民封為「樂壇判官」的周啟生見狀立即在Facebook發文反擊，他首先表示欣賞王晶的電影作品，但對其音樂評論則完全不認同。周啟生直言「唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家」，更力撐陳百強「唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手」。他強調陳百強「識彈琴、識作曲，其實係一個奇才」，並在文末加上「我講完」三字，態度相當強硬。

陳百強歌迷集體出征力撐偶像

周啟生的發文獲得大量網民支持，留言區湧現眾多陳百強歌迷為偶像辯護。有網民直言「陳百強嘅歌到依家聽都一啲唔老土，good taste嘅，唔該任何人都唔好講衰佢」，亦有人挑戰王晶「叫佢唱吓Danny啲歌呀！眾所周知Danny啲係好難唱」。更有資深樂迷詳細分析陳百強作品，指出《漣漪》、《等》、《畫出彩虹》等經典歌曲「歌手翻唱都找死，仲話邊個都唱到」。不少網民更直接炮轟王晶「搏view數」、「消費已故名人」，認為其言論極不尊重。

網民熱議音樂評論界線引深思

事件持續發酵，網民對於跨界評論的界線展開熱烈討論。有網民認同周啟生觀點，表示「係嗰科先好對嗰科俾意見」，批評王晶作為導演卻對音樂妄下判斷。亦有網民指出陳百強的演繹能力獨特，「Danny最吸引就是唱出情感，深情、悲情、愛情、親情都演繹出色」，強調技巧以外的音樂內涵更為重要。周啟生更在後續留言中補充，暗示有人「鍾意講嘢只想引起大家嘅議論紛紛，甚至享受俾人鬧，目的只係要增加view數目」，矛頭直指王晶。

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周啟生 王晶 （圖片來源：周啟生 Dominic Chow Facebook）
（圖片來源：周啟生 Dominic Chow Facebook）
周啟生 王晶 （圖片來源：fb相片）
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周啟生 王晶 王晶批評陳百強聲域不廣歌路受限（圖片來源：抖音@王晶）
王晶批評陳百強聲域不廣歌路受限（圖片來源：抖音@王晶）
周啟生 王晶 陳百強1993年英年早逝享年35歲（圖片來源：TVB）
陳百強1993年英年早逝享年35歲（圖片來源：TVB）
周啟生 王晶 何超瓊曾為陳百強《深愛著你》MV女主角（圖片來源：《深愛著你》MV截圖）
何超瓊曾為陳百強《深愛著你》MV女主角（圖片來源：《深愛著你》MV截圖）

圖片來源：周啟生 Dominic Chow Facebook、抖音@王晶、TVB、《深愛著你》MV截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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