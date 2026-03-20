「樂壇判官」周啟生反擊王晶力撐陳百強 狠批「唔好扮專家」引網民熱議
王晶評陳百強音域窄引爆爭議
導演王晶日前在社交平台談及陳百強死因時，順帶評論其音樂才華，直言「他聲線聲域不廣，不能夠調太高的音，所以他唱的歌，就是等於汪明荃的歌，就是容易唱，誰都能唱」。王晶更指出這種「容易唱」的特質令陳百強面臨激烈競爭，暗示其音樂成就有限。這番言論一出，立即在網上引起軒然大波，不少樂迷和音樂人都表示不認同。
王晶爆陳百強死因非情傷 再批歌路窄引網民圍攻
周啟生火速回應狠批王晶扮專家
被網民封為「樂壇判官」的周啟生見狀立即在Facebook發文反擊，他首先表示欣賞王晶的電影作品，但對其音樂評論則完全不認同。周啟生直言「唔識音樂，就唔好講音樂，最起碼唔好扮專家」，更力撐陳百強「唱歌音域好廣，絕對唔差過任何一個唱歌高手」。他強調陳百強「識彈琴、識作曲，其實係一個奇才」，並在文末加上「我講完」三字，態度相當強硬。
陳百強歌迷集體出征力撐偶像
周啟生的發文獲得大量網民支持，留言區湧現眾多陳百強歌迷為偶像辯護。有網民直言「陳百強嘅歌到依家聽都一啲唔老土，good taste嘅，唔該任何人都唔好講衰佢」，亦有人挑戰王晶「叫佢唱吓Danny啲歌呀！眾所周知Danny啲係好難唱」。更有資深樂迷詳細分析陳百強作品，指出《漣漪》、《等》、《畫出彩虹》等經典歌曲「歌手翻唱都找死，仲話邊個都唱到」。不少網民更直接炮轟王晶「搏view數」、「消費已故名人」，認為其言論極不尊重。
網民熱議音樂評論界線引深思
事件持續發酵，網民對於跨界評論的界線展開熱烈討論。有網民認同周啟生觀點，表示「係嗰科先好對嗰科俾意見」，批評王晶作為導演卻對音樂妄下判斷。亦有網民指出陳百強的演繹能力獨特，「Danny最吸引就是唱出情感，深情、悲情、愛情、親情都演繹出色」，強調技巧以外的音樂內涵更為重要。周啟生更在後續留言中補充，暗示有人「鍾意講嘢只想引起大家嘅議論紛紛，甚至享受俾人鬧，目的只係要增加view數目」，矛頭直指王晶。
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