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周嘉儀愛晒闊太生活 擁百萬Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑

東方新地 - 娛聞

前無綫主播周嘉儀公屋出身，在無綫任新聞主播十二年，15年離巢無綫轉戰金融界，努力打拼後出頭升呢變上等人，屋邨妹周嘉儀搬住豪宅，不時在社交網分享其富貴生活，特別鍾情以Hermes手袋未知是否方便襯衫，被網民指愛炫富全因內心自卑﹗
文：東方新地 ｜圖片：周嘉儀FB圖片、IG圖片、討論區留言及YouTube影片截圖

38歲周嘉儀是前無綫新聞主播，曾有最索新聞小花之稱，在無綫打工十二年，15年離巢無綫轉職金融界，到證劵公司市場拓展部工作，現為證劵公司市場部總監。周嘉儀自小家住葵芳公屋，現升呢搬住荃灣海景豪宅爵悅庭豪宅，生活質素十級跳。

周嘉儀愛晒闊太生活鍾情Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑
周嘉儀轉戰金融界後，由當日的新聞氣質小花，升呢名媛，成個氣場唔同晒﹗（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀離開主播生涯，仍愛在社交網分享日常，將其富泰生活全曝光。周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。

Hermès Kelly 25 bag奶昔白，官方價約,000（代購價約萬-萬）。（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès Kelly 25 bag奶白色，官方價約$85,000（代購價約$12萬-$15萬）。（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès Kelly 25 bag大象灰，官方價約,000，（代購價約萬-HK萬。）（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès Kelly 25 bag大象灰，官方價約$84,000，（代購價約$12萬-HK$15萬。）（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès 粉紅色Mini Kelly 價值約17萬。（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès 粉紅色Mini Kelly 價值約17萬。（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀愛Hermes包包外，Chanel、Dior名牌手袋都唔少，平時衣著打扮都以名牌手錶及飾物作配襯，周身名牌﹗

Hermès Kelly銀包約價值約3萬港元（圖片來源：周嘉儀IG）
Hermès Kelly銀包約價值約3萬港元。（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀在IG晒廿萬名錶，一身名牌衫及飾物配襯。（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀在IG晒廿萬名錶，一身名牌衫及飾物配襯。（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀為保持美好體態，不時做gym和行山，不過最愛還是歎spa，而且風雨不改，連打風都照去歎，不時穿上浴袍，歎茶做spa，過住寫意人生﹗

周嘉儀最愛歎spa﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀最愛歎spa﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
五星級spa房有美景﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
五星級spa房有美景﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
邊歎茶邊歎spa。（圖片來源：周嘉儀IG）
邊歎茶邊歎spa。（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀出入都是高級場所，經常出入馬場，每次都是在會員廂房睇賽事，突顯地位﹗

（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀住好用好，食自然都好，私人飯堂都在五星級酒店或會所，食得好富貴﹗平時出入馬場、會所、六星級酒店等，周身名牌唔在講，生活同闊太無異。

周嘉儀歎靚紅酒，並晒手上巨鑽﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀歎靚紅酒，並晒手上巨鑽﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
到五星級酒店歎雪茄甜品。（圖片來源：周嘉儀IG）
到五星級酒店歎雪茄甜品。（圖片來源：周嘉儀IG）
歎鮑魚﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
歎鮑魚﹗（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀愛晒腿

周嘉儀最愛在家中著到靚一靚玩自拍，然後放上社交網分享，晒屋之餘又晒其長腿，好吸睛﹗

（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀擁有一雙長腿。（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）
（圖片來源：周嘉儀IG）

周嘉儀感情生活豐富曾撻已婚許方輝

周嘉儀任新聞主播時，新聞多多，感情生活豐富，最轟動是13年被爆與年長十八年的已婚無綫新聞部上司許方輝撻著，其後又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳﹗靚女不愁寂寞﹗

網民：內心卑微喜歡炫耀

（圖片來源：網上留言）
（圖片來源：網上留言）

網民：典型細個窮慣嘅暴發戶

周嘉儀愛晒闊太生活鍾情Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑 周嘉儀愛晒闊太生活鍾情Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑

周嘉儀素顏眼鏡娘，大家又點睇？（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀素顏的眼鏡娘look，大家又點睇？（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀係孝順女，曾帶阿媽去睇張學友演唱會﹗（圖片來源：周嘉儀IG）
周嘉儀係孝順女，曾帶阿媽去睇張學友演唱會﹗（圖片來源：周嘉儀IG）

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