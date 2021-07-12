周嘉儀愛晒闊太生活 擁百萬Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑

前無綫主播周嘉儀公屋出身，在無綫任新聞主播十二年，15年離巢無綫轉戰金融界，努力打拼後出頭升呢變上等人，屋邨妹周嘉儀搬住豪宅，不時在社交網分享其富貴生活，特別鍾情以Hermes手袋未知是否方便襯衫，被網民指愛炫富全因內心自卑﹗

文：東方新地 ｜圖片：周嘉儀FB圖片、IG圖片、討論區留言及YouTube影片截圖