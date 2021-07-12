周嘉儀愛晒闊太生活 擁百萬Hermès手袋 被網民指：愈炫富愈自卑
前無綫主播周嘉儀公屋出身，在無綫任新聞主播十二年，15年離巢無綫轉戰金融界，努力打拼後出頭升呢變上等人，屋邨妹周嘉儀搬住豪宅，不時在社交網分享其富貴生活，特別鍾情以Hermes手袋未知是否方便襯衫，被網民指愛炫富全因內心自卑﹗
文：東方新地 ｜圖片：周嘉儀FB圖片、IG圖片、討論區留言及YouTube影片截圖
文：東方新地 ｜圖片：周嘉儀FB圖片、IG圖片、討論區留言及YouTube影片截圖
38歲周嘉儀是前無綫新聞主播，曾有最索新聞小花之稱，在無綫打工十二年，15年離巢無綫轉職金融界，到證劵公司市場拓展部工作，現為證劵公司市場部總監。周嘉儀自小家住葵芳公屋，現升呢搬住荃灣海景豪宅爵悅庭豪宅，生活質素十級跳。
周嘉儀離開主播生涯，仍愛在社交網分享日常，將其富泰生活全曝光。周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。
周嘉儀愛Hermes包包外，Chanel、Dior名牌手袋都唔少，平時衣著打扮都以名牌手錶及飾物作配襯，周身名牌﹗
周嘉儀為保持美好體態，不時做gym和行山，不過最愛還是歎spa，而且風雨不改，連打風都照去歎，不時穿上浴袍，歎茶做spa，過住寫意人生﹗
周嘉儀出入都是高級場所，經常出入馬場，每次都是在會員廂房睇賽事，突顯地位﹗
周嘉儀住好用好，食自然都好，私人飯堂都在五星級酒店或會所，食得好富貴﹗平時出入馬場、會所、六星級酒店等，周身名牌唔在講，生活同闊太無異。
周嘉儀愛晒腿
周嘉儀最愛在家中著到靚一靚玩自拍，然後放上社交網分享，晒屋之餘又晒其長腿，好吸睛﹗
周嘉儀感情生活豐富曾撻已婚許方輝
周嘉儀任新聞主播時，新聞多多，感情生活豐富，最轟動是13年被爆與年長十八年的已婚無綫新聞部上司許方輝撻著，其後又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳﹗靚女不愁寂寞﹗