周嘉全遭東張主持強制即場向李芷晴再表白！結果慘不忍睹 網民勸不要二次傷害
《東張西望》獨家安排周嘉全再度當面表白！
節目播出後，星期四晚的《東張西望》播出李芷晴與周嘉全在鏡頭前再度分享感受，周嘉全充滿風度表示「相信對方的選擇」，又說在真人騷中表白壓力好大，「但在這壓力之下我也選擇表白，大家應該明白佢係一個幾好嘅女仔」，反而李芷晴就十分尷尬而且眼泛淚光，影片公開後網民反應熱烈再度點評二人的表現：
觀眾狠批《東張》鄧凱文營造十級尷尬
對於節目組的安排，網民意見分歧，有人批評節目刻意炒作，不少網民對節目組安排周嘉全第三次表白（第一次是面試時隔空提及曾經示愛）表示強烈不滿，認為此舉對當事人造成不必要的尷尬和傷害。一位網民留言：「記者真係恰吓恰吓，叫周嘉全當面表白多一次，喺節目上面食完一次檸檬未夠慘咩？仲想人地二次傷害。」網民指出，李芷晴已多次明確拒絕，節目組卻仍安排公開表白，令人感到「尷尬爆」。更有網民直指：「最錯是監制」，批評節目刻意製造話題，忽視當事人的感受。
Fans 支持李芷晴選擇
部分網民支持李芷晴的決定，認為她有權拒絕不適合的對象。一位網民表示：「芷晴靚女正確决定👍👍咁靚女，九成係男人都話钟意喜歡啦！吾通話喜歡就要接受咩？」網民強調，愛情是自由選擇，李芷晴視周嘉全為朋友，拒絕表白是合理決定。同時，有人建議周嘉全應尊重對方意願，及早放棄：「其實看到女方當他只是朋友，根本就不會喜歡他，男方應該放棄吧！」
網民搞笑呼籲：快啲止蝕轉會
不少網民留言認為「人地搵緊有錢佬，點會選你呀！搵其他懂欣賞你的女性吧！加油」、「其實無謂為搏收視，再今周嘉全出鏡多一次，真令人不知所措及尷尬，周嘉全繼續努力工作，唔使尷尬及失望」，更鼓勵他不要灰心，繼續努力，將來自會有人欣賞。亦有網民支持周嘉全搵過第二位女神，甚至有人搞笑呼籲「快啲止蝕轉會」。
周嘉全「以畫傳情」追李芷晴
周嘉全在節目中表示，他曾與所有女神合作過，並且喜歡畫畫，他曾將自己的畫作送給李芷晴，並說：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我淨係會送幅畫俾佢！」李芷晴對此感到非常驚訝，並用手掩面，其餘四位女神也跟著起鬨。周嘉全繼續說：「就算送完俾佢，都唔敢承認鍾意佢，希望以後唔止畫畫，時間、心思，所有嘢都送俾你。」他的肉麻表白引起了現場一片喧嘩，大家都期待李芷晴能夠按下選擇燈。
李芷晴為1原因拒絕
儘管周嘉全的表白充滿了誠意，李芷晴最終還是沒有選擇他。她解釋說，自己之前完全不知道周嘉全對她有感覺，並且覺得一切來得太突然。她還提到，自己也很喜歡畫畫，原本以為收到畫作只是學術上的交流。周嘉全對此表示遺憾，但仍然表示：「就算你揀唔揀我都好，我都會一直咁欣賞你，我相信你選擇幸運嘅能力！」
網民對此反應強烈，紛紛表示同情周嘉全，留言說：「你只係一隻兵」、「唔係靚仔，唔係有米 點會睇得上你」、「欣賞佢嘅勇氣，正面 d睇，佢嘅參加，令到多咗人留意到佢。」
周嘉全背景起底
除了在《女神配對計劃》中的表現外，31歲周嘉全背景同樣惹起關注。周嘉全MBTI係INFP，他是第29期無綫電視藝員訓練班學員，已經加入無綫8年，參與了多部劇集，如《愛‧回家之開心速遞》、《夥記辦大事》等。他在閒暇時還會開Uber，認為這能幫助他接觸不同的人，從而提昇他的演技。他也感謝過去在低潮時期得到的幫助，特別是來自陳展鵬和袁偉豪的支持。
周嘉全IG公開女神畫作
2022年5月，周嘉全在IG公開女神畫作：「畫得似唔似，其實第五波閉關期間搵左個frd試筆，重拾畫筆嘅感覺真好#sketch #素描#真人話本身副相都唔似佢.希望po完唔會太多frd要我畫佢哋我唔係唐伯虎」唔少網友睇完《女神配對計劃》首集後，都紛紛留言「加油」為他打氣，希望他搵到心中女神！