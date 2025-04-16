周嘉洛反串扮表姐 力撐姚焯菲新歌 網民：點解表妹可以忍到笑
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周嘉洛與姚焯菲在《愛·回家之開心速遞》中飾演表哥表妹，戲內情誼延伸至現實生活。姚焯菲近日推出新單曲《New Fantasy》，一改過往「小公主」形象，轉戰型格舞曲，展現成熟女性魅力。作為「表哥」的周嘉洛以實際行動支持「表妹」的新作，展現深厚友情。
周嘉洛反串黑裙造型 聯手拍片掀話題
昨日（15日），兩人聯手發布了一段趣味影片。姚焯菲以新歌宣傳造型登場，身旁一位身穿黑色裙裝、留著過肩長髮的「女子」竟是周嘉洛！影片中，二人先背對鏡頭，隨後齊齊轉身擺出時尚pose，最後對視互動，默契十足，令人會心一笑。周嘉洛幽默留言：「表姐 is straight up every person’s new fantasy」，緊貼潮流的搞笑表現為新歌增添亮點。
網民：點解表妹可以忍到笑
網友以為周嘉洛係徐子珊，「點解表妹可以忍到笑」、OMG 黑裙好靚女 叫咩名呀」、「子珊😍😍😍」、「左邊個位model靚到吖😍」
金城安再扮女人 為取情報送羊入虎口
今年1月《愛回家之開心速遞》金城安再扮女人！今次編劇認真好記性，為4年前的「島大年代」金城安扮子珊瞞騙電影公司太子爺高正一的劇情加添續集！觀眾都大讚「金秘書」這一集喜劇感十足，相隔4年再扮女人，仍然十分靚女！
周嘉洛《愛回家》「島大女神」捉色狼醫生
周嘉洛在《愛回家》中飾演「廢青安」，劇中唔止一次扮女人，更有「島大女神」的稱號。劇中講佢曾為咗幫林凱恩、葉蒨文捉拿鹹濕醫生扮女人，又試過為咗幫手電影學會拍《我可能真的愛你》做女主角，都好殺食㗎！
圖片來源：IG@kalok_、TVB、《愛回家》截圖、IG@sheepyjoycetang資料或影片來源：原文刊於新假期