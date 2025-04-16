周嘉洛反串扮表姐 力撐姚焯菲新歌 網民：點解表妹可以忍到笑

周嘉洛與姚焯菲在《愛·回家之開心速遞》中飾演表哥表妹，戲內情誼延伸至現實生活。姚焯菲近日推出新單曲《New Fantasy》，一改過往「小公主」形象，轉戰型格舞曲，展現成熟女性魅力。作為「表哥」的周嘉洛以實際行動支持「表妹」的新作，展現深厚友情。