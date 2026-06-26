周嘉洛強勢威脅陳凱琳Top KOL地位？獲封「廣告聖體」全網推爆 4大原因意想不到！
周嘉洛零偶像包袱成最強賣點
周嘉洛的廣告之所以能夠突圍而出，首先在於他完全放下偶像包袱的演繹方式。不論是在港鐵月台狂舞、健身房扮Chok，還是模仿徐子珊深情凝望天空，他都毫無保留地將自己最搞怪的一面呈現出來。這種「放得低、玩得開」的親民風格，令觀眾完全感受不到傳統硬銷廣告的沉悶感，反而像在看一段高質綜藝節目。有網民形容他「好似蠟筆小新」般充滿活力，亦有人將他比喻為「新生代周星馳」，認為他搞笑不刻意、非常自然，是目前香港藝人中獨一無二的存在。
精明與調皮並存製造強烈反差萌
第二個令網民瘋狂追看的原因，是周嘉洛極度擅長在同一條廣告中展現雙重魅力。前一秒他可能還在古靈精怪地搞怪自嘲，下一秒就能切換成幫觀眾超前部署的精明理財達人，又或者是360度帥氣無死角的特務角色。例如在Mox Bank廣告中，他開頭自嘲平日「古靈精怪」，隨即展現出為旅遊作精明部署的一面；在醫美廣告中更化身特務精準射擊，將枯燥的醫美原理變得生動易明。這種強烈的身份與視覺反差，令每條廣告都充滿張力，網民紛紛表示「睇咗好多次都唔夠」。
周嘉洛將枯燥產品資訊變成娛樂內容
第三個關鍵原因在於他能夠化繁為簡，將原本極度枯燥的產品規格轉化為充滿娛樂感的內容。無論是虛擬銀行的里數回贈計算、購物App的過關賺現金玩法，還是深奧的醫美科技如SMAS筋膜層和超聲波顯像技術，經過他高能量的肢體語言和形象化比喻之後，全部變得生動易明。他曾在手機廣告中以極認真語氣說出「連續做三日三夜掌上壓，你個人熄機佢都未熄機」，下一秒卻自我吐槽「癡線咩嘉洛！」，這種精神分裂式的演繹令觀眾在爆笑之餘也輕鬆記住了品牌重點，有網民更坦言「睇到想換手機」。
陽光形象加視覺福利男女通殺
第四個令廣告商趨之若鶩的原因，是周嘉洛本身形象陽光健康、充滿活力，具有極強的鄰家男孩親切感。在適當時候他亦毫不吝嗇地大方展現健碩身形，例如在旅遊廣告中移師到吉隆坡雙子塔旁的無邊際泳池拍攝，成功賺盡網民眼球。加上他無論是一人分飾多角自己同自己對話，還是與其他藝人搭檔合作，都能迅速產生化學反應，將廣告拍出好朋友之間玩鬧挑戰的真實生活感，令整體氛圍極具感染力，成功做到男女通殺的效果。
小紅書網民封周嘉洛為「廣告聖體」
小紅書上的討論帖文累積超過500條留言，網民反應一面倒正面。有人留言表示「佢口播能力真的好叻，重音、斷句、語氣都找得很好」，亦有人大讚「他確實是抽象的不行，E屬性大爆發」。更有網民直言「廣告我只服周嘉洛」、「他在這個賽道沒有對手」，甚至封他為「商單天才」和「廣告聖體」。不少人更tag朋友分享影片，表示「距d廣告我集集都要睇，因為好搞笑」、「花錢請他做廣告真系抵到爛」，認為品牌找他代言是極為醒目的決定。