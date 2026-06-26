周嘉洛強勢威脅陳凱琳Top KOL地位？獲封「廣告聖體」全網推爆 4大原因意想不到！

周嘉洛近期廣告產量驚人，由虛擬銀行到手機品牌再到醫美療程，幾乎每星期都有新作品面世，而且每一條都引爆小紅書及社交平台熱議。內地網民更將他與陳凱琳相提並論，形容他正在挑戰「香港Top KOL」的地位，究竟這位30歲的TVB小生憑甚麼令廣告商爭相邀約，背後原因令人意想不到。