《愛回家》小生飛機頭等艙怒斥偷拍者畫面曝光 手指指大鬧：叫你唔好再影

30歲TVB小生周嘉洛日前在社交平台上載一段飛機頭等艙影片，片中他因被「偷拍」而罕有大發雷霆，更手指指怒吼拍攝者「叫你唔好再影」，激動場面令網民震驚。一向以健康形象示人的「金城安」竟然在機艙內爆發衝突，究竟發生甚麼事？