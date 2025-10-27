《愛回家》小生飛機頭等艙怒斥偷拍者畫面曝光 手指指大鬧：叫你唔好再影
30歲TVB小生周嘉洛日前在社交平台上載一段飛機頭等艙影片，片中他因被「偷拍」而罕有大發雷霆，更手指指怒吼拍攝者「叫你唔好再影」，激動場面令網民震驚。一向以健康形象示人的「金城安」竟然在機艙內爆發衝突，究竟發生甚麼事？
周嘉洛機艙內怒斥偷拍者畫面曝光
從流出的影片可見，拍攝者在飛機頭等艙內發現驚人一幕，竟然出現兩個一模一樣的周嘉洛。其中一位「周嘉洛」察覺被鏡頭偷拍後，立即從座位站起身，手指指地指罵拍攝者說「先生你影咩呀？你可唔可以唔好再影呀？」語氣明顯不滿。當鏡頭轉向另一位「周嘉洛」時，他情緒更加激動，崩潰地衝向鏡頭用近乎威脅的語氣大聲怒吼「我叫你唔好再影！我叫你唔好再影啊！」
周嘉洛澄清為《飛常日誌II》拍攝空檔搞笑短片
雖然片段情節看似火爆，但向來愛演戲的周嘉洛隨即在貼文留言表明影片主題為「how I met your daddy」，澄清整段影片其實只是他在新劇《飛常日誌II》的拍攝空檔中，為滿足戲癮而創作的搞笑短片。他一人分飾兩角演出誇張的「被偷拍」反應，充滿喜劇效果。有細心網民更發現同劇演員郭柏妍也有驚喜入鏡，證實這確實是劇組的即興創作。
《愛回家》金城安角色深入民心成功入屋
現年30歲的周嘉洛憑藉TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中的「金城安」一角成功入屋，形象健康深受觀眾喜愛，更因此大受廣告商歡迎。他在劇中的幽默鬼馬演出令觀眾印象深刻，更憑此角色奪得「最佳男配角」獎項。周嘉洛一向喜歡在社交平台分享搞笑短片，展現其創意和演技，今次的「偷拍事件」正好展現他的幽默感和專業演員本色。
網民大讚演技逼真直呼被騙到
影片上載後迅速在網上瘋傳，不少網民初時還以為周嘉洛真的在飛機上與人發生衝突，紛紛留言關心。當得知真相後，網民紛紛大讚他的演技逼真，留言「差點被騙到」、「演技太好了」、「金城安果然係戲精」。亦有網民笑言「原來有兩個周嘉洛，難怪咁忙」，對他的創意和幽默感表示欣賞。
圖片來源：IG@ kalok_資料或影片來源：原文刊於新假期