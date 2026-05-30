周嘉洛拍手機廣告拍到「精神分裂」 2大爆笑位令網民瘋狂Loop

周嘉洛近日為某手機品牌拍攝廣告短片，以招牌無厘頭風格演繹產品賣點，影片推出後隨即引爆網民熱議。片中他一人分飾多角，由港鐵站狂奔跳舞到健身房舉啞鈴，甚至中途模仿徐子珊口吻自嘲，將硬銷內容變成綜藝級搞笑短片，網民一致激讚「唯一睇完唔尷尬」。