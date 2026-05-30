周嘉洛拍手機廣告拍到「精神分裂」 2大爆笑位令網民瘋狂Loop
周嘉洛港鐵月台狂舞健身房扮Chok全程高能量
影片一開始，周嘉洛已經以極度浮誇的舞姿在港鐵站月台狂奔出場，隨後場景轉到健身房，他一邊單手拉背一邊Chok樣，再舉起啞鈴表達「生活猛烈」的概念。介紹長焦鏡頭功能時，他更在樓梯擺出各種奇怪拉筋動作，肢體語言誇張到極點。講到電池續航力時，他以極認真的語氣說出「就算你連續做三日三夜掌上壓，你個人熄機佢都未熄機」，下一秒卻突然自我吐槽「癡線咩嘉洛！對住部機三日三夜會盲㗎！」這種精神分裂式的自嘲令觀眾完全無法預測下一秒會發生甚麼事。
模仿徐子珊深情演繹護眼螢幕笑翻全場
介紹護眼螢幕規格時，周嘉洛突然畫風一轉，企在落地玻璃前扮深情凝望天空，以偶像劇女主角的口吻說出「望住佢⋯⋯已經有被祝福嘅感覺」，更無預警地爆出一句日語，字幕抵死地標註「翻譯不能」。不少網民即時認出他在模仿徐子珊的經典語調，留言笑問「點解講講吓變咗子珊tone？」有網民更追問「使唔使咁搏啊子珊都出埋嚟」、「有2秒囉，但係你咁講又好似真係唔夠喉」等。
周嘉洛憑《愛回家》金城安入屋廣告商爭相邀約
現年30歲的周嘉洛憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，其「一本正經地做白痴嘢」的反差萌演出風格深入民心。他一向熱衷在社交平台分享各種搞笑創作短片，展現極強的節奏感和喜劇天賦，近年更獲多個品牌青睞邀請拍攝廣告。今次他將科技產品的硬件規格轉化為充滿綜藝感的娛樂內容，再次證明其獨特的廣告演繹能力，有網民甚至形容他「好似蠟筆小新」般充滿活力。
網民激讚高質廣告直言睇到想換機
影片推出後獲得壓倒性正面評價，大量網民留言表示「淨係得佢做先好笑」、「唯一睇完唔尷尬嘅藝人」、「明知係廣告但唔反感」。有網民更坦言「睇咗好多次都唔夠，睇到我想換手機」，認為他是唯一能夠在搞笑之餘又清楚傳達產品賣點的藝人。另有網民大讚影片剪接質素極高，表示「高質片，剪嘅時候工序好嘥時間」，亦有人留言「真係抵佢紅」，認為廣告商找他代言是極為醒目的決定。