同演「最年輕法官」！周嘉洛與邱士縉Stanley截然不同 一個細節高下立見
周嘉洛演活灰色地帶野心法官成功轉型
周嘉洛在《正義女神》中飾演裁判官鄭邵文，角色設定為少年得志但內心沉重的年輕法官，帶有強烈向上爬的野心。他在劇中為了前途結交權貴，甚至試圖接近終審法院法官，同時背負著家庭爛賭的傷痛。為了擺脫過去喜劇角色的影子，周嘉洛刻意調整聲線與語速，以沉穩內斂的方式演繹，靠眼神與微表情展現官威。他曾透露自己為角色下達禁令：「只要是金城安會做的動作，我一概不做。」視后佘詩曼亦公開認證他的可塑性，表示：「他平時都是搞笑角色，這次一反常態做個寡言的法官，可塑性真的很高。」周嘉洛與蔣祖曼飾演的「鄭氏姊弟」親情線更大獲好評，處理壓抑虐心的家庭傷痛時情感流露細膩，成功證明自己不僅能演喜劇，更能駕馭層次複雜的正劇。
Stanley邱士縉硬啃法律對白展現大將之風
Stanley在《COURT!》中飾演裁判官方仲恆，走的是「不畏權貴、鐵面無私」的硬漢路線。首集他便要面對張錦程飾演的資深大律師在庭上公然沖咖啡擺款，更搬出前財政司司長和立法會議員的重磅求情信施壓。面對如此強大的反派壓迫感，Stanley冷冷回應：「但你應該知道，我唔一定要跟？」氣場完全沒有被老戲骨蓋過。他自爆拍攝時面對幾頁密密麻麻的專業法律對白是極大考驗，坦言：「記性還好，但對白往往有幾頁紙，真的不夠叻。」不過正片播出後，他字字鏗鏘、咬字清晰的表現令觀眾大讚「官威十足」。劇中方官庭上嚴肅如冷面判官，庭下面對兒子撒嬌時瞬間化身溫柔爸爸，這種極大反差感被網民封為「變色龍」演技。
兩人角色設定截然不同卻同樣打破刻板印象
兩部劇不約而同採用「最年輕法官」的設定，打破了以往法官必須「老成持重、白髮蒼蒼」的刻板印象。周嘉洛的鄭官走「人性化、帶點灰色」的路線，台詞精煉、省話靠氣氛壓場，主要在法庭結尾做出關鍵裁決或在法庭外進行心理博弈。Stanley的方官則走字字鏗鏘、連珠炮發的路線，需要與老戲骨進行連番言詞交鋒，靠清晰咬字和強大聲線氣場彰顯法官的絕對權威。一個演活了年輕人的野心、掙扎與聰明，另一個則演出了年輕人的骨氣、原則與對真相的執著，形成了今年電視圈最精彩的強強對決。
網民熱議兩位新生代演員衝擊視帝寶座
這場跨台演技對決在網上引發大量討論，網民紛紛比較兩人的表現。有網民留言：「周嘉洛完全搣甩金城安影子，想不到他能演正劇！」亦有人力撐Stanley：「面對張錦程都完全頂得住，氣場強大到不像第一次演法官！」更有網民將兩人並列為今年視帝大熱，表示：「一個靠眼神殺人，一個靠對白壓場，兩個都值得攞獎！」Stanley今年從《IT狗2.0》的高傲IT人到《COURT!》的嚴肅法官，三個截然不同的角色令他被力推為ViuTV視帝大熱；周嘉洛則獲監製鍾澍佳公開認證演技實力，被視為無綫新一代小生中轉型最成功的代表。