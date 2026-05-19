同演「最年輕法官」！周嘉洛與邱士縉Stanley截然不同 一個細節高下立見

無綫《正義女神》與ViuTV《COURT!》兩部律政劇今年同期播出，巧合地兩位男主角都被設定為「最年輕裁判官」，周嘉洛與Stanley邱士縉各自以截然不同的演繹方式詮釋法官角色，卻同樣獲得觀眾極高評價。這場跨台演技對決，已成為今年電視圈最令人意想不到的話題。