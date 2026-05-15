周嘉洛首度挑戰配音！自爆功力未夠靠偷師 感恩幕後1件事勁謙虛
廣告
近日憑綜藝節目《試真 D》及《正義女神》人氣急升的周嘉洛迎來新挑戰，首度為TVB微動畫《社畜求生 101》獻出「處男」配音！聲演主角「阿星」獲讚夠盞鬼，他卻謙虛自爆功力未夠，全靠幕後同事幫忙，更分享了自己獨特的「打工仔必勝法」，展現出鏡頭後努力又謙虛的一面。
周嘉洛聲演阿星夠盞鬼 獲讚與AI畫面神同步
周嘉洛首次為動畫配音，聲演臥底警察「阿星」，角色活潑搞笑的設定與他本人形象不謀而合。據悉，嘉洛仔在配音過程中表現相當出色，聲音演繹與AI生成的人物表情配合得天衣無縫，而且用語相當貼地兼生活化，獲幕後大讚「夠晒盞鬼」。他成功將「阿星」這個零職場經驗、卻要扮鬼扮馬求生的臥底角色演繹得活靈活現，為這部AI微動畫增添了極大的追看性，令人期待他與「胖虎」配音員黃啟昌的對手戲。
周嘉洛謙虛自爆功力未夠：「好多時跟唔足」
雖然首次配音即獲好評，但向來謙虛的周嘉洛卻將功勞歸於幕後團隊。他坦言自己仍有很大進步空間，並感激有機會與前輩學習，他表示：「其實我仲有好大進步空間，好幸運可以同資深配音員一邊實戰一邊偷師。」他更自爆配音時遇到的最大挑戰，就是要精準對上角色口型，直言自己功力未夠：「由於配音要配合番角色畫面嘅嘴型，好多時每一粒字也需要跟到足，但由於我功力未夠，所以幕後同事幫我落咗好多苦工調節，感恩有佢哋。」
周嘉洛分享獨門必勝法：「每次工作都搵到樂趣」
《社畜求生 101》以「打工仔求生」為主題，現實中的周嘉洛亦有自己一套獨特的職場心法。當被問到他的「必勝法」時，他分享道：「我享受我嘅職業，每次工作都搵到樂趣，所以好感恩。」這番正面的工作態度，或許正是他近年人氣持續高企、工作接踵而來但依然保持活力的原因。從劇集《愛·回家之開心速遞》的「金城安」到綜藝主持，再到今次挑戰配音，周嘉洛不斷在工作中尋找新樂趣，展現敬業樂業的精神。
網民洗版力撐：「謙虛嘅嘉洛仔好charm！」
周嘉洛的謙虛剖白引來網民一面倒力撐，紛紛留言大讚他的態度。有網民表示：「嘉洛仔又拍劇又做綜藝仲要配音，好勁！」、「愈紅愈謙虛，呢啲藝人先值得支持！」、「聽佢講配音嘅困難，就知佢好認真對待工作。」、「『享受職業搵到樂趣』呢句好true，好有正能量！」、「期待聽下佢把聲點樣演繹隻貓貓社畜！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期