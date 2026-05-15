周嘉洛首度挑戰配音！自爆功力未夠靠偷師 感恩幕後1件事勁謙虛

近日憑綜藝節目《試真 D》及《正義女神》人氣急升的周嘉洛迎來新挑戰，首度為TVB微動畫《社畜求生 101》獻出「處男」配音！聲演主角「阿星」獲讚夠盞鬼，他卻謙虛自爆功力未夠，全靠幕後同事幫忙，更分享了自己獨特的「打工仔必勝法」，展現出鏡頭後努力又謙虛的一面。