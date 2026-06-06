社畜求生101｜周嘉洛挑戰四式道歉！韓式Oppa Look冧暈網民 激讚：情深款款

周嘉洛近日玩心大起，在宣傳微短劇《社畜求生》期間，即場接受挑戰拍攝一條「Say Sorry」主題短片，更一人分飾四角，用不同風格演繹道歉！其中一個造型更引爆網民熱議，尤其令一眾女網民心心眼，究竟是哪個造型如此有殺傷力？