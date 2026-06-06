社畜求生101｜周嘉洛挑戰四式道歉！韓式Oppa Look冧暈網民 激讚：情深款款
廣告
周嘉洛近日玩心大起，在宣傳微短劇《社畜求生》期間，即場接受挑戰拍攝一條「Say Sorry」主題短片，更一人分飾四角，用不同風格演繹道歉！其中一個造型更引爆網民熱議，尤其令一眾女網民心心眼，究竟是哪個造型如此有殺傷力？
嘉洛即場演繹四地道歉大法 港式夠串日式夠卑微
在拍攝短片期間，周嘉洛需要分別以「港式」、「西式」、「日式」及「韓式」四種截然不同的形態來表達歉意。他將港男的「串」及鍾意拍片的特點演繹得淋漓盡致；轉換到西式時，則表現出大度無所謂的輕鬆感；而去到日式道歉，他又立即化身「社畜」，展現出卑躬屈膝的模樣，演技揮灑自如，完美駕馭各種風格。
韓式Oppa Look成焦點！深情眼神融化女粉絲
要數最吸引眼球的，絕對非「韓式Oppa Look」莫屬！周嘉洛換上韓式oppa的深情模式道歉，溫柔的眼神配上誠懇的態度，瞬間融化一眾網民的心。這個造型獲得壓倒性好評，被認為是四種風格中最得民心的一款，成功俘虜大批女粉絲，大讚他完美還原韓劇男主角的魅力。
女網民洗版式力讚：「完全係理想男友道歉方式」
影片一出，網民反應極之熱烈，特別是女網民，紛紛被他的韓式道歉Look擊中，留言區被讚美洗版！不少人大讚他「情深款款」，更有網民激動表示：「Oppa道歉嗰下真係頂唔順，太靚仔！」、「我即刻原諒佢！呢個道歉100分！」、「求教學！想男友學呢招道歉！」、「港式嗰個笑死，好真實。但都係韓式最殺食！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期