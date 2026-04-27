周嘉洛遭舊同事公審式爆料係「煙鏟」！首度坦承扮梁朝偉食煙真相曝光

憑《愛·回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋的周嘉洛，近年努力洗甩「廢青安」的孱弱形象，搖身一變成為筋肉猛男，事業發展順遂。點知日前有網民突然在社交平台Threads上以「公審式」爆料，指控佢私底下係個煙不離手嘅「煙鏟」，消息一出即時惹來網民瘋傳！面對突如其來的負面指控，周嘉洛非但冇潛水，更罕有地親自回應，大方承認一段鮮為人知的黑歷史，而背後原因竟然同影帝梁朝偉有關？