周嘉洛遭舊同事公審式爆料係「煙鏟」！首度坦承扮梁朝偉食煙真相曝光
網民Threads公審爆料 周嘉洛被指煙不離手
事源有位自稱係周嘉洛「一日同事」嘅網民喺Threads上發文，大爆周嘉洛私下嘅一面，直指「佢係煙不離手嗰種，估計一日應該一包」。該網民更意有所指地提到當時拍攝地點係山上，「你諗下佢食完啲煙會揼去邊」，暗示佢有亂拋煙頭嘅嫌疑。雖然爆料者之後補充話周嘉洛為人有禮貌，仲讚佢係天才演員，但呢種「先踩後讚」嘅手法，反而令唔少網民覺得佢居心叵測，似乎係人紅是非多。
周嘉洛大方承認食煙 曾幻想做梁朝偉
面對網上嘅「煙鏟」指控，周嘉洛日前出席活動時接受訪問，表現得相當坦蕩，直認入行初期確實試過食煙。佢解釋當時年紀尚輕，睇戲見到梁朝偉食煙覺得好有型，出於好奇心同「中二病」心態先去嘗試：「嗰時食煙食仲後生，會覺得好想試吓，係咪真係好似電影中嘅梁朝偉咁樣，好型咁樣。」佢認為人生就係不斷體驗同成長，慶幸自己試過之後，發現根本唔鍾意嗰種感覺。
澄清絕非煙鏟早已戒除 操肌轉行健康路線
周嘉洛強調自己絕對唔係爆料者所講嘅「煙鏟」，因為自己從未上癮，而且好快就意識到唔適合自己，並已經徹底戒除。佢直言：「我都好慶幸自己試咗，試咗之後知道自己唔鍾意嗰個style，我都係鍾意健康啲嘅感覺。」為咗證明自己所言非虛，訪問現場記者更實測嗅聞佢雙手，確實冇任何煙味。事實上，周嘉洛近排為咗健康而積極操肌，嚴格控制飲食，靠雞胸、西蘭花同蕃薯等健康食材，短短兩個月就練出驚人肌肉，用行動證明自己對健康生活嘅追求。
網民反應兩極 狠批爆料者居心叵測
事件曝光後，網民反應相當兩極。有部分人表示失望，「幾靚仔都好，一食煙就無曬幻想🥲」。不過，更多網民選擇力撐周嘉洛，認為佢誠實回應嘅態度值得欣賞，反而狠批爆料者嘅動機：「樓主勁bitch😂搵啲小事入鋤佢之後話『唔討厭呢個人』」、「你都幾賤同婊」。亦有唔少聲稱見過周嘉洛真人嘅網民留言平反，大讚佢有禮貌又貼地：「有次去超市買麵包，咁岩有個人問我邊款麵包燒嘢食最好，一望過去原來係金城安…全程就好似一個街坊咁，有禮貌嘅。」