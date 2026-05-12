周嘉洛疑轉發3小花醫美新聞 陳曉華2字留言令人意外！

TVB三位小花古佩玲、莊子璇及陳曉華被傳媒爆出疑似進行醫美微調，消息一出即引起網民熱議。不過事件最大焦點並非三位女星本身，而是TVB力捧小生周嘉洛疑似在社交平台轉發相關報道，更意外引來當事人陳曉華親自留言回應，相當搞笑！