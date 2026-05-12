周嘉洛疑轉發3小花醫美新聞 陳曉華2字留言令人意外！
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TVB三位小花古佩玲、莊子璇及陳曉華被傳媒爆出疑似進行醫美微調，消息一出即引起網民熱議。不過事件最大焦點並非三位女星本身，而是TVB力捧小生周嘉洛疑似在社交平台轉發相關報道，更意外引來當事人陳曉華親自留言回應，相當搞笑！
周嘉洛社交平台疑轉發醫美新聞惹關注
今日有傳媒報道指《愛回家》演員古佩玲、2023年港姐冠軍莊子璇以及當家花旦陳曉華三位TVB女星疑似進行醫美微調提升容貌，報道附上多張對比照片引發討論。有眼利網民隨即發現，TVB力捧小生周嘉洛疑似在個人社交平台轉發了該則新聞，由於古佩玲正是其主演劇集《愛回家》中飾演「素素」一角嘅拍檔，令網民即時聯想到劇中角色關係，紛紛追問「係咪唔小心轉發咗」。
陳曉華留言Tag周嘉洛回應「感恩」
事件曝光後，最令人意想不到嘅係當事人之一陳曉華竟然主動現身該帖文留言區，Tag了周嘉洛並留下「😂😂😂 感恩」。陳曉華事後更大方面對傳媒追問，公開強調自己絕無容貌焦慮，她表示更注重自己身心健康，回應獲得不少網民讚賞其高EQ。
3位小花近年容貌變化 一直係熱話
事實上，古佩玲、莊子璇及陳曉華三人近年嘅容貌變化一直備受網民關注。莊子璇自2023年當選港姐冠軍後，外貌被指由「1.0版」進化至「5.0版」，鼻形由昔日嘅「豬膽鼻」變成「間尺鼻」；古佩玲憑《愛回家》中「素素」一角走紅後亦被指五官愈來愈精緻；而陳曉華作為TVB當家花旦，近期獲力捧人氣急升，自然成為傳媒放大鏡下嘅焦點。
網民以金城安角色瘋狂玩梗
周嘉洛疑似轉發新聞一事迅速在網上發酵，網民紛紛以其《愛回家》角色「金城安」嚟玩梗。有人留言「係金城安會做嘅事」、「金城安似乎對素素幾有意見」、「金城安真係要小心啲」，更有人搞笑指「原來金城安有份唔肯交IG acc，樂小姐 is watching U」，甚至有網民戲稱「愛回家下一集內容」。
圖片來源：Threads、TVB、IG@herachann、IG@kellyyygu_、小紅書、IG@hilary_ig資料或影片來源：原文刊於新假期