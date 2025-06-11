周嘉洛高EQ回應記者惡意挑釁 網民鬧爆記者：完全唔尊重人
周嘉洛 被記者寸著何猷亨舊鞋
最近有網民出po分享周嘉洛接受圍訪的片段，並鬧爆提問的記者：「真係正垃圾，寸人著舊鞋，賤X到冇人有，周嘉洛冇兜口兜面XX你都算係咁！」這則帖文極速引起網民熱烈討論。
只見片中周嘉洛正向記者解釋同何猷亨的關係，他表示本身早已在澳門一次大型頒獎禮上認識了何猷亨，又指兩人之間的相處完全無尷尬，更隻字都冇提過陳瀅。
周嘉洛被惡意挑釁dead air近30秒
這時有記者問周嘉洛：「何猷亨有無問你鞋著咩size呀？」周嘉洛即時被問到目瞪口呆，雖然全程仍保持著笑容，但就碌大眼望向其他人求助，最終dead air近30秒，獲其他記者繼續發問解圍。
網民鬧爆記者：以為自己好好笑
網民齊聲鬧爆這位寸周嘉洛的記者：「依家d記者態度差到呢，問嘅問題又垃圾！」、「根本完全唔尊重人，超級過份」、「低級趣味，以為自己好好笑」、「我戥周嘉洛好慘，佢仲要繼續保持笑容，繼續答記者之後嘅問題。」
周嘉洛全程無黑面獲讚EQ高
網民更大讚周嘉洛EQ好高：「換着其他藝人，可能已經黑面，但周嘉洛盡顯風度，EQ高到令我佩服」、「呢個訪問，問得差，答得好，高下立見」、「周嘉洛EQ真心高，抵他紅」、「欣賞佢EQ好」等。
周嘉洛與陳瀅舊愛何猷亨同場相遇零尷尬
早前周嘉洛去睇五月天演唱會時，被發現同陳瀅舊愛何猷亨同場相遇，亦引起網民熱議，兩人的互動更被網民下，何猶亨被指主動搵周嘉洛及朱敏瀚傾偈，之後更一同合照，似乎雙方都零尷尬，對此網民紛紛大讚：「果然大方」、「睇嚟何猷亨好睇得開」、「咪新歡舊愛同場」、「其實都隔咗咁多年，有咩好介懷！」
周嘉洛以7字形容與陳瀅關係 認上對方香閨但強調1事 惹網民質疑
周嘉洛早前被傳媒影到多次被見到進出緋聞女友陳瀅的香閨，甚至深夜仍未離開，引來大家猜測兩人之間的姊弟戀是否已升溫，並進入同居試婚的新階段！早前周嘉洛出席活動，就親自解答了這個問題，並以7字形容二人的關係，但竟惹來網民質疑。
周嘉洛 拒認單獨上陳瀅香閨
在出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動時，周嘉洛被問及與陳瀅有冇發展機會，他只回答：「暫時係好好朋友。」並未否認兩人有進一步發展的可能性，但就強調冇單獨上過陳瀅的香閨，指每次上去都係一大堆人一齊去，他亦冇猶如住客般自出自入的權限。
否認在陳瀅香閨過夜
對於被媒體捕捉到的他頻繁出入陳瀅住所的情況，周嘉洛解釋只係去食飯，強調現場不只得他一個人，還有其他朋友，並大讚陳瀅煮的住家飯好食。對於有否在陳瀅家中過夜的問題，周嘉洛回答：「絕對有走到！」表明並未有在陳瀅家中留宿。
網民質疑：唔使過夜都可以開餐
對於周嘉洛的解釋，有網民讚他：「回應係幾得體。」但也有網民指他「講多咗」，質疑道：「心虛到，人哋問你有無過夜，你答無就得，咩叫有走到」、「日頭都可以做嘢」、「第二日走都係走，佢無講錯㗎喎」、「唔使過夜都可以開餐」、「食完就返屋企」等。
周嘉洛傳入住陳瀅香閨過夜疑同居試婚
TVB正在上位中的35歲花旦陳瀅和29歲小生周嘉洛，自2022年就因合作拍攝《痞子殿下》而傳出姐弟戀，早前周嘉洛更被傳媒拍到頻繁出入陳瀅位於佐敦的豪宅，令人猜測兩人的戀情是否已進入同居試婚的新階段！
其實早在2022年，周嘉洛已曾被拍到鬼祟到訪陳瀅香閨，但後來周嘉洛否認戀情，更指不介意傳緋聞，因為有助劇集宣傳。
疑似同居證據浮出水面
據報導，原本住在將軍澳居屋的周嘉洛，被發現連日拍完新劇《正義女神 Themis》後，都自行駕車前往陳瀅位於佐敦的豪宅，行為儼如屋苑住客般長驅直入，並且到深夜都未曾離開。
早前情人節宣傳《痞子無間道》後，兩人更到另一地方悄悄「蜜會」，這些跡象都顯示兩人的關係已經超越了普通朋友。對此，陳瀅早前接受訪問時，曾表示自己仍是單身，並感謝身邊有不少好朋友，似乎對於與周嘉洛的關係，她選擇保持低調。
攬實陳瀅合照疑公開放閃
去年10月陳瀅35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。
JW助攻洩甜蜜慶生照
此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。