周嘉洛以7字形容與陳瀅關係 認上對方香閨但強調1事 惹網民質疑

周嘉洛早前被傳媒影到多次被見到進出緋聞女友陳瀅的香閨，甚至深夜仍未離開，引來大家猜測兩人之間的姊弟戀是否已升溫，並進入同居試婚的新階段！近日周嘉洛出席活動，就親自解答了這個問題，並以7字形容二人的關係，但竟惹來網民質疑。