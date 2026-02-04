周嘉洛與陳瀅4年緋聞情正式玩完？突劃清界線5字揭真實關係

30歲TVB小生周嘉洛與女神陳瀅因拍攝《痞子殿下》結緣，4年來緋聞不斷，兩人戲裡戲外親密互動令人猜測不已。然而這段疑幻似真的姊弟戀近日似乎急速降溫！周嘉洛日前接受訪問時突然劃清界線，更以「少見嘅朋友」5字真言親揭與陳瀅現時的真實關係，暗示兩人私下聯絡已大不如前，引起網民熱烈討論這對熒幕CP是否已成過去式。