周嘉洛與陳瀅4年緋聞情正式玩完？突劃清界線5字揭真實關係
周嘉洛冷淡回應陳瀅與Howie睇演唱會
周嘉洛日前出席公開活動時接受訪問，話題自然離不開緋聞女友陳瀅。早前陳瀅被拍到與另一緋聞男友Howie一同觀看BLACKPINK巡迴演唱會香港站，狀甚老友。被問及有沒有留意此事時，周嘉洛表現得相當冷淡，表示自己完全不清楚陳瀅的動向，亦沒有留意她和誰一起看演唱會。這種漠不關心的態度與過往兩人親密無間的關係形成強烈對比，令人不禁懷疑兩人關係是否已出現裂痕。
5字真言曝光兩人關係降級內幕
更令人震驚的是，周嘉洛直言「呢排我哋少見面，都冇乜特別嘢」，似乎暗示兩人私下聯絡已大不如前。他更進一步形容現時和陳瀅只屬於「少見嘅朋友」，疑將女方地位「降呢」，由過往的親密好友變回普通朋友。這5字真言無疑是對兩人關係變化的最直接承認，亦為這段4年緋聞情劃下句號。周嘉洛揚言自己性格內向，向來不擅長維繫朋友關係，亦不喜歡看演唱會這些熱鬧場合。
周嘉洛拖埋痞子兄弟落水自圓其說
為了淡化與陳瀅關係疏遠的尷尬，周嘉洛更「拖埋」其他好友落水，指自己近期連「痞子兄弟」朱敏瀚、JW王灝兒及張振朗的見面次數都大幅減少。他試圖以工作繁忙和性格內向作為解釋，但這種說法是否能夠說服公眾仍然存疑。畢竟過往周嘉洛與陳瀅經常出雙入對且毫不避嫌，兩人的親密互動更是有目共睹，如今突然變得如此疏遠，確實令人感到意外。
單身宣言暗示感情路重新開始
周嘉洛強調自己目前雖然單身，但仍打算以事業為重，對感情事並沒有過多的想法。他透露近況指自己現時主力拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》，暫時沒有接拍其他新劇。他打算利用空檔時間多做運動保持健康體魄，並展現佛系心態，表示只要維持極佳的狀態，「工作和姻緣自然會搵我」，對事業和感情保持樂觀態度，似乎已準備好隨時迎接新一頁。
網民熱議CP正式玩完
周嘉洛的表態引起網民熱烈討論，不少粉絲都為這對熒幕情侶的關係變化感到惋惜。有網民留言「睇咗4年緋聞，原來真係得個睇字」，亦有人認為「可能佢哋本身就係朋友，係傳媒炒作得太勁」。更有網民推測「陳瀅同Howie有新發展，所以周嘉洛要劃清界線」，種種猜測令這個話題持續發酵。無論真相如何，周嘉洛的5字真言已為這段4年緋聞情正式劃下句號。